ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1457
Время на прочтение
1 мин

На Украину надвигается арктический холод: когда будут морозы (карта)

Циклонический вихрь принесет ночные морозы до -6°, небольшой снег и опасную гололедицу на дорогах.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Похолодание в Украине

Похолодание в Украине / © ТСН

В ближайшие дни в Украине прогнозируется резкое похолодание. Синоптик Виталий Постригань предупредил об арктическом вторжении в субботу, 13 декабря.

Об этом синоптик сообщил на своей Facebook-странице.

«В субботу, 13 декабря, циклонический вихрь развернется своей тыловой холодной частью. Произойдет арктическое вторжение», — говорится в заявлении Постриганя.

Из-за арктического вторжения ожидаются ночные морозы от -4° до -6° и небольшой снег, особенно на Левобережье. Эти погодные условия могут привести к образованию гололеда на дорогах.

Карта распространения арктического холода

Карта распространения арктического холода

К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, с 13 декабря в Украину придет более ощутимое, но не чрезмерное похолодание: днем температура снизится до +3° …-2°C. Западные области останутся самыми теплыми. Синоптики советуют быть готовыми к влажной и прохладной погоде.

Дата публикации
Количество просмотров
1457
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie