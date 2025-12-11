На Украину надвигается арктический холод: когда будут морозы (карта)

Похолодание в Украине / © ТСН

В ближайшие дни в Украине прогнозируется резкое похолодание. Синоптик Виталий Постригань предупредил об арктическом вторжении в субботу, 13 декабря.

Об этом синоптик сообщил на своей Facebook-странице.

«В субботу, 13 декабря, циклонический вихрь развернется своей тыловой холодной частью. Произойдет арктическое вторжение», — говорится в заявлении Постриганя.

Из-за арктического вторжения ожидаются ночные морозы от -4° до -6° и небольшой снег, особенно на Левобережье. Эти погодные условия могут привести к образованию гололеда на дорогах.

Карта распространения арктического холода

К слову, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, с 13 декабря в Украину придет более ощутимое, но не чрезмерное похолодание: днем температура снизится до +3° …-2°C. Западные области останутся самыми теплыми. Синоптики советуют быть готовыми к влажной и прохладной погоде.