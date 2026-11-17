Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 17 ноября / © pexels.com

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Во вторник, 17 ноября, погоду в Украине будут определять влажные атмосферные фронты, которые принесут дожди, местами с мокрым снегом, и туманы, а уже в конце недели синоптики прогнозируют заметное похолодание из-за вторжения арктического воздуха.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во вторник, 17 ноября, умеренные дожди ночью начнутся на западе, а днём охватят большинство областей Украины. На севере дождь местами будет переходить в мокрый снег, и только на крайнем востоке не будет значительных осадков.

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В западных регионах местами прогнозируется туман, а ветер по стране будет южным, со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура воздуха составит +2…+7 градусов тепла, на Левобережье — от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +3…+8 градусов тепла, а на юге и в Прикарпатье воздух прогреется до +7…+12 градусов.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать нестабильная, влажная и нетипично теплая погода. С 17 по 20 ноября погодные условия будут определяться атмосферными фронтами атлантических циклонов, которые принесут полную облачность, регулярные дожди и локальные туманы.

Несмотря на то, что температура будет превышать климатическую норму на 5–6 градусов — ожидается +2…+7 тепла ночью и +7…+12 днём — синоптик отмечает, что ощущения «комфортного тепла ожидать не стоит».

Метеорологическая карта

«Усиливающийся ветер в сочетании с повышенной влажностью воздуха будет создавать ощущение большей прохлады. Поэтому по температуре это будет скорее октябрь, а по ощущениям — вполне ноябрьская погода», — сообщает Постригань.

Синоптик отмечает, что прогнозные модели указывают на приближение арктического холода. Заметное понижение температуры, вероятно, наступит уже в выходные, 21–22 ноября, тогда как нынешняя рабочая неделя пройдет под знаком влажной и нетипично теплой погоды.

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По данным Украинского гидрометцентра, 14 ноября украинцам следует ожидать облачной погоды с кратковременными прояснениями. Ночью на Правобережье, а днём по всей Украине пройдут дожди.

Ветер будет дуть юго-восточный, в западных областях — юго-западный, со скоростью 7–12 м/с; в Карпатах местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью и днём составит от +2 до +7 градусов тепла. Ночью в восточных областях, Сумской и Полтавской областях, а также в Карпатах ожидается до -5 градусов мороза, днем на юго-западе страны и в Крыму будет от +8 до +13 градусов тепла.

Погода в Украине 17 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 17 ноября.

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