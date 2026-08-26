На Украину надвигается двойной удар опасной стихии: синоптики предупредили, какие города "затронет" (карта)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 27 августа / © ТСН

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В четверг, 27 августа, в Украине ожидается переменная облачность с температурой воздуха днём до +26, при этом в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди и грозы, а в южных и центральных областях объявлен первый уровень опасности из-за штормовых явлений и высокой пожарной опасности.

Подробнее о погоде 27 августа в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 27 августа переменную облачность. Почти на всей территории Украины, кроме северных областей, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.



Ветер будет преимущественно северо-восточный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны ожидается от +14 до +19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла.

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© Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что во многих областях страны 27 августа сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности во многих областях Украины 27 августа / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 27 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов выше нуля.

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Погода во Львове

Во Львовской области 27 августа погоду будет определять антициклон, надвигающийся с севера, и влияние высотной впадины, сообщают синоптики.

В регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём воздух прогреется до +22…+24 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 27 августа ожидается облачная погода, сообщают в областном гидрометцентре.

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Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с. При этом метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях в регионе.

«В ночь на 27 августа на территории Днепропетровской области и в г. Днепр ожидается сильный дождь (15–49 мм) и гроза», — говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Днепропетровской области 27 августа / © Укргидрометцентр

Днём также ожидаются дожди, местами сильные и с грозами.

Температура воздуха по области:

ночью температура будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла;

днём — от +17 до +22 градусов тепла.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днём от +19 до +21 градуса тепла.

Погода в Одессе

Попрогнозусиноптиков, 27 августа в Одессе и области ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь и гроза. В то же время в регионе объявлен I уровень опасности (желтый) из-за грозового фронта.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Одессе 27 августа / © Укргидрометцентр

Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура воздуха в области составит +15…+20 градусов тепла, днём поднимется до +21…+26 градусов тепла.

В самой Одессе термометры будут показывать от +18 до +20 градусов тепла ночью и до +22…+24 градусов тепла днём, а температура морской воды будет достигать +22…+23 градусов тепла.

Водителям следует быть внимательными: ночью и утром на автодорогах области прогнозируется дымка с видимостью 1–2 км.

Погода в Харькове

В Харьковской области 27 августа будет облачно с прояснениями. В южной части области ожидаются дожди, в северной — без значительных осадков. Местами возможны грозы.

Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

В Харькове ночью ожидается температура воздуха от +14 до +16 градусов тепла, днём воздух прогреется до +19…+21 градуса тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в сентябре 2026 года.

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