На Украину надвигается двойной удар стихии: где больше всего "разгуляется" опасная непогода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 8 мая / © pexels.com

В пятницу, 8 мая, в Украине ожидается смена погодных условий: западные и часть северных регионов накроют дожди с грозами, тогда как на востоке и юге будет царить сухая и жаркая погода. Синоптики предупреждают о температурных контрастах от +15 градусов тепла на западе до +28 градусов тепла на востоке, а также о рисках пожаров и паводков в отдельных областях.

Погода в Украине

В пятницу, 8 мая, ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных областях Украины, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Как отмечает Диденко, во второй половине дня и вечером небольшие дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, на остальной территории страны будет сухо.

Синоптик отмечает, что температура воздуха на западе снизится и составит в течение дня от +18 до +21 градусов тепла, а местами столбики термометров опустятся до +16…+18 градусов тепла.

«Самыми теплыми или самыми жаркими ожидаются восточные области, +25+28 градусов. На остальной территории в течение дня пятницы +22+26 градусов», — сообщает Диденко.

По словам эксперта, завтра в Киеве посвежеет. Из-за атмосферного фронта температура упадет до комфортных +23…+24 градусов тепла. Во второй половине дня возможен дождь с грозой, поэтому лучше держать зонтик наготове.

В свою очередь руководительница отдела коммуникации с медиа «Укргидрометцентра» Наталья Птуха отмечает, что причиной теплой погоды в Украине в эти дни стало сочетание поля высокого атмосферного давления и теплой воздушной массы с Балкан и Центральной Европы.

Однако Птуха отмечает, что уже в ближайшие дни погодная ситуация изменится.

«Начиная с 8-9 мая осадки охватят большинство регионов, а температура снизится до более комфортных +16…+24°C», — сообщила руководительница отдела коммуникации с медиа «Укргидрометцентра».

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 8 мая будет облачная погода с кратковременными прояснениями.

В западных, днем у Винницкой, Житомирской и местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории — без осадков.

Ветер будет дуть юго-западный, в западных областях — северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, в большинстве южных и центральных областей столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до комфортных +20…+25 градусов тепла, на востоке страны ожидается до +28, в западных областях столбики термометров будут показывать от +15 до +20 градусов тепла.

Погода в Украине 8 мая / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности 8 мая

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 8 мая, в западных, Житомирской и Винницкой областях будет гроза. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Жителей нескольких областей Украины предупреждают о грозах / © Укргидрометцентр

В то же время в большинстве других регионов ситуация противоположная: из-за сухой погоды сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Исключением станут только Крым и несколько западных областей, где риск возгорания в лесах будет несколько меньше.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Кроме того, в течение 8-11 мая на севере страны продолжает развиваться весеннее половодье. На Десне, ниже села Макошино, уровень воды ежедневно будет расти на пару сантиметров. Это приведет к затоплению территорий городского пляжа «Золотой берег» в Чернигове, хотя серьезной угрозы это не несет. А вот в Новгород-Северском и Корюковском районах ситуация с паводками сложнее — там и в дальнейшем будет нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами.

Предупреждение о весеннем половодье на Десне / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 8 мая на Киевщине будет облачная погода с кратковременными прояснениями.

Ночь пройдет без осадков, однако днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла. Днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +25 градусов выше нуля.

Погода во Львове

На Львовщине 8 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +18… +23 градусов тепла.

Во Львове столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла ночью, днем ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Львовщине 8 мая: по территории области и в городе Львове будут грозы, местами град, и шквальный ветер, который будет дуть со скоростью 15 — 20 м/с. В регионе объявлен І уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о грозах и шквальном ветре на Львовщине 8 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Одессе

В Одесской области 8 мая ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром по области местами синоптики прогнозируют туман, из-за чего видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.

Ветер будет преобладать юго-восточный и дуть со скоростью 7-12 м/с. В Одессе ночная температура будет колебаться в пределах от +9 до +11 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +15…+17 градусов выше нуля.

По области будет значительно теплее — ожидается от +20 до +25 градусов тепла. Морская вода у берегов Одессы остается прохладной — около +11…+12 тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 8 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днем — от +23 до +28.

В самом Харькове столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла ночью, днем — от +25 до +27.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр на 8 мая будет облачная погода и кратковременными прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днем от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +9 до +11 градусов выше нуля;

днем от +24 до +26 градусов выше нуля.

