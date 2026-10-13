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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Украину надвигается двойной удар стихии: синоптики предупредили об опасности и назвали города, которые она затронет (карта)

Синоптики предупреждают о резком изменении погоды в Украине 14 октября: в одних регионах ожидаются сильные заморозки, а в других — сильные дожди.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 14 октября

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 14 октября / © ТСН

В среду, 14 октября, в Украине ожидается контрастная погода: от ночных заморозков на западе до осеннего тепла на востоке и юге. Пока в большинстве регионов будет сухо и с прояснениями, в ряде северо-восточных областей пройдут сильные ливни с грозами, а синоптики уже объявили желтый уровень опасности.

Подробный прогноз погоды в Украине на 14 октября — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что 14 октября температурная обстановка в Украине будет довольно однородной: температура воздуха в течение дня по стране будет колебаться от +11 до +15 градусов тепла, теплее всего будет в Крыму и восточных областях — там ожидается от +20 до +22 градусов тепла.

«14 октября значительных осадков не ожидается, облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями. И только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдет дождь», — сообщает Диденко.

По данным синоптика Натальи Диденко, завтра киевлянам зонтики не понадобятся — осадков в столице не предвидится, а столбики термометров днём покажут около +13 градусов выше нуля. Диденко отмечает, что в ближайшие дни температурный контраст по стране сохранится: на востоке будет теплее всего, тогда как в западных регионах сохранится самая холодная погода.

Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 14 октября в Украине будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями.

Ночные дожди умеренной интенсивности пройдут в восточной и центральной частях страны, а также в Одесской и Николаевской областях. Днем влажная воздушная масса сместится на северо-восток. Наиболее обильные осадки, местами с грозами, прогнозируются в Сумской, Харьковской и Полтавской областях — здесь будет дождь практически сутки напролёт. На остальной территории страны сохранится сухая погода.

Ожидается северо-западный ветер умеренной силы со скоростью 7–12 м/с.

По словам синоптиков, температурный режим будет существенно различаться в зависимости от региона. На западе, а также в Житомирской и Винницкой областях ночью будет всего +1…+6 градусов тепла. Днём в этих областях воздух прогреется до +14 градусов. На большей части территории ночью ожидается +5…+10 градусов, а днём — от +11 до +16 градусов выше нуля.

Теплее всего будет на востоке и юго-востоке: там ночные температуры составят +9…+14 градусов, а днём столбики термометров поднимутся до комфортных +17…+22 градусов.

Погода в Украине 14 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 октября / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что 14 октября в Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются сильные дожди, кроме того, ночью в западных, Винницкой и Житомирской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов. В связи с этим в указанных регионах объявлен первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о сильных дождях и заморозках в нескольких областях Украины 14 октября / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о сильных дождях и заморозках в нескольких областях Украины 14 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 14 октября будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов выше нуля.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +6 до +8 градусов тепла, днём воздух прогреется до +11…+13 градусов выше нуля.

Погода во Львове

Во Львовской области 14 октября погоду будет определять область повышенного давления и влияние дневного атмосферного фронта, сообщают синоптики. В регионе будет облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится, лишь во второй половине дня временами пройдут небольшие дожди.

Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 м/с. Синоптики предупреждают, что ночью на территории области ожидается сильный заморозок до –4 (во Львове до –2), а дневная температура будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла.

Во Львове днём температура воздуха поднимется до +12…+14 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 14 октября будет переменная облачность. Ночью пройдут дожди, днём в городе и местами по области также ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром местами по области будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:

  • ночью от +7 до +12 градусов тепла;

  • днём от +13 до +18.

В городе Днепр ожидается:

  • ночью от +10 до +12 градусов выше нуля;

  • днём от +16 до +18 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 14 октября синоптики прогнозируют облачную погоду, ожидаются дожди, местами сильные и с грозами. Также ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Ветер в ночное время будет восточным, а днём — западным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью по области составит от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +13 до +18 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +15 до +17 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 14 октября будет облачно и без значительных осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +12 до +17 градусов тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём воздух прогреется до +14…+16 градусов тепла.

Вдоль побережья Одесской области 14 октября будут идти небольшие дожди, ветер будет дуть северный со скоростью 12–14 м/с. Волна на море будет значительной. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. Температура морской воды составит от +16 до +17 градусов тепла. В этом регионе синоптики объявили первый уровень опасности — желтый.

Ранее польский метеоролог Роберт Зелинский сообщил, чтов Европу возвращается летняя погодас температурой воздуха до +33 градусов выше нуля.

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