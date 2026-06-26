На Украину надвигается еще более сильная жара: синоптики предупредили об аномально высоких "градусах" и назвали даты

В Украине ожидается температура выше +30 градусов тепла / © pixabay.com

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В ближайшие дни в Украине температура воздуха начнет стремительно подниматься. Синоптики предупреждают, что в выходные столбики термометров в большинстве областей будут показывать более тридцати градусов, а вместе с сухой погодой наступит и высокая пожарная опасность.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что с 26 июня в Украине станет жарче. В западных областях в течение дня ожидается от +28 до +34 градусов тепла, на юге около +30 градусов, в большинстве областей столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов выше нуля.

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«Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра в восточных областях, а также местами на Хмельнитчине, Виннитчине и Житомирщине. На большей части территории Украины будет сухая погода», — прогнозирует она.

В Киеве 26 июня будет сухая погода, а максимальная температура воздуха составит +26…+27 градусов тепла.

По словам Диденко, в эти выходные жара в Украине начнет стремительно набирать обороты. Сначала она охватит западные регионы, а уже к воскресенью волна горячего воздуха накроет почти всю страну — термометры покажут от +32 до +37 градусов, а местами и выше.

Синоптик также обратила внимание на то, как люди порой воспринимают прогнозы. Она напомнила, что ее предыдущие слова об аномальной жаре, которая «остановилась перед нашей границей», касались конкретного периода, когда Западная Европа буквально плавилась от сорокаградусной жары. До сих пор в Украине держалась вполне комфортная летняя погода, и не замечать этого, по ее мнению, как минимум странно — в конце концов, мы живем не в Норвегии, поэтому температуры около +30 вполне нормальные для нашего лета.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Пострыгань отмечает, что в период с 25 по 27 июня циклоны с северо-востока будут подкачивать порции свежего воздуха, что не позволит температуре воздуха подняться выше: ночью +15…+17 градусов тепла, днем — от +27 до +29 градусов.

В то же время метеоролог предупреждает, что жара начнет усиливаться 28 июня: днем ожидается от +30 до +32, а ночью — от +16 до +18 градусов выше нуля.

«Согласно синоптическим расчетам самыми жаркими днями, по прогнозам, станут 29–30 июня. Температура поднимется до +34…+36°, а ночи будут тропическими — выше +20°. В конце июня световой день еще длинный, а ночь — короткая. Поэтому после захода солнца воздух будет остывать неохотно. В таких условиях организм не успевает полноценно отдохнуть от жары», — прогнозирует он.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 26 июня погода в Украине существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, затяжные дожди не предвидятся. Лишь днем на юге, востоке и Виннитчине местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет северным или северо-западным со скоростью 7–12 м/с.

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Благодаря теплым воздушным массам с запада температура начнет повышаться. Горячее всего будет на западе и юге страны, где днем воздух прогреется до +32, а на Закарпатье наступит настоящая жара — до +35 градусов (ночью в этих регионах около +21). На остальной территории ночная температура будет колебаться в пределах +13…+18, а днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов тепла.

Погода в Украине 26 июня / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине. В период с 26 по 28 июня в большинстве областей страны чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 26 июня ожидается переменная облачность. Осадки не предвидятся. Ветер будет северный со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

В Киеве ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +25 до +27 градусов выше нуля.

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Кроме того, метеорологи предупреждают, что на Киевщине 26 июня погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня). В регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода во Львове

На Львовщине 26 июня погоду будет определять восточная часть антициклона над Европой. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +27 до +32 градусов.

Во Львове температура ночью будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется от +29 до +31 выше нуля.

Погода в Харькове

На Харьковщине 26 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди с грозами.

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Ветер будет дуть северный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит от +13 до +18, а днем воздух прогреется от +22 до +27 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +25 градусов.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине и в Днепре 26 июня будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться ночью от +12 до +17 градусов тепла, днем — от +25 до +30 выше нуля.

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В Днепре ожидается ночью от +16 до +18 градусов тепла, днем- от +25 до +27 выше нуля.

Погода в Одессе

На Одесчине и в Одессе 26 июня ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет дуть северный со скоростью 7–12 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла, днем ожидается от +28 до +33 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +19 до +21 градуса тепла, днем ожидается от +29 до +31. Температура морской воды будет колебаться в пределах от +20 до +21 градуса тепла.

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