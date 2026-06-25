На Украину надвигается ещё более сильная жара: синоптики предупредили об аномально высоких температурах и назвали даты

В Украине ожидается температура выше +30 градусов тепла / © pixabay.com

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В ближайшие дни в Украине температура воздуха начнёт стремительно расти. Синоптики предупреждают, что на выходных столбики термометров в большинстве областей будут показывать более тридцати градусов, а вместе с сухой погодой наступит и высокая пожарная опасность.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что с 26 июня в Украине станет жарче. В западных областях в течение дня ожидается от +28 до +34 градусов тепла, на юге около +30 градусов, в большинстве областей столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов выше нуля.

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«Кратковременные дожди с грозами пройдут завтра в восточных областях, а также местами в Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. На большей части территории Украины будет сухая погода», — прогнозирует Диденко.

26-го в Киеве будет сухая погода, а максимальная температура воздуха составит +26…+27 градусов тепла.

По словам Диденко, в эти выходные жара в Украине начнёт стремительно усиливаться. Сначала она охватит западные регионы, а уже к воскресенью волна горячего воздуха накроет почти всю страну — термометры покажут от +32 до +37 градусов, а местами и выше.

Синоптик также обратила внимание на то, как люди порой воспринимают прогнозы. Она напомнила, что ее предыдущие слова об аномальной жаре, которая «остановилась у нашей границы», касались конкретного периода, когда Западная Европа буквально плавилась от сорокаградусной жары. До сих пор в Украине сохранялась вполне комфортная летняя погода, и не замечать этого, по её мнению, как минимум странно — в конце концов, мы живём не в Норвегии, поэтому температуры около +30 — вполне нормальные для нашего лета.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постыгань отмечает, что в период с 25 по 27 июня циклоны с северо-востока будут подкачивать порции свежего воздуха, что не позволит температуре воздуха подняться выше: ночью +15…+17 градусов тепла, днём от +27 до +29 градусов тепла.

В то же время метеоролог предупреждает, что жара начнёт усиливаться 28 июня: днём ожидается от +30 до +32, а ночью — от +16 до +18 градусов выше нуля.

«Согласно синоптическим расчетам, самыми жаркими днями, по прогнозам, станут 29–30 июня. Температура поднимется до 34–36°, а ночи будут тропическими — свыше 20°. В конце июня световой день ещё длинный, а ночь — короткая. Поэтому после захода солнца воздух будет остывать неспешно. В таких условиях организм не успевает полноценно отдохнуть от жары», — прогнозирует метеоролог.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, 26 июня погода в Украине существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, а затяжных дождей не предвидится. Лишь днём на юге, востоке и в Винницкой области местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер будет северным или северо-западным, со скоростью 7–12 м/с.

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Благодаря теплым воздушным массам с запада температура начнет повышаться. Самая жаркая погода будет на западе и юге страны, где днем воздух прогреется до +32, а в Закарпатье наступит настоящая жара — до +35 (ночью в этих регионах около +21). На остальной территории ночная температура будет колебаться в пределах +13…+18, а днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов тепла.

© Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине. В период с 26 по 28 июня в большинстве областей страны будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 26 июня ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть северный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов тепла.

В Киеве ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +25 до +27 градусов выше нуля.

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Кроме того, метеорологи предупреждают, что 26 июня в Киевской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня). В регионе объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода во Львове

Во Львовской области 26 июня погоду будет определять восточная часть антициклона над Европой. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +27 до +32 градусов тепла.

Во Львове температура ночью будет колебаться от +12 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +29–+31 градуса тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 26 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди с грозами.

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Будет дуть северный ветер со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18, а днём воздух прогреется до +22–+27 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 26 июня будет облачно с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

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ночью от +12 до +17 градусов тепла;

днём от +25 до +30 градусов выше нуля;

В городе Днепр ожидается:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днём от +25 до +27 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 26 июня ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Будет дуть северный ветер со скоростью 7–12 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +28 до +33 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +19 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +29 до +31. Температура морской воды будет колебаться в пределах от +20 до +21 градуса тепла.

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