На Украину надвигается ещё более сильное похолодание и непогода: синоптики предупредили, где опасно

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Pixabay

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В эти выходные, 13–14 июня, в Украине ожидается резкая смена погоды с заметным похолоданием и дождями. Атлантические циклоны принесут в большинство областей грозы, порывистый ветер и даже град, а жара сохранится лишь на востоке и юго-востоке страны.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

В эти выходные, 13–14 июня, в Украине будет прохладно, прогнозирует синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха снизится и в большинстве областей составит от +14 до +23 градусов тепла.

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«Только завтра, в субботу, в восточных областях и на юго-востоке еще сохранятся высокие температуры +26–+29 градусов», — сообщает Диденко.

По словам синоптика, 13 июня в восточной части Украины и вечером в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных регионах осадков не ожидается. В воскресенье, 14 июня, западные, северные и центральные области накроют дожди с грозами, местами возможны град и шквалы. В то же время на юге и востоке страны сохранится сухая погода.

В Киеве суббота пройдет без осадков, а в воскресенье ожидается грозовой дождь. В течение выходных будет преобладать умеренный, но временами порывистый северо-западный ветер. Погода будет прохладной — днем термометры покажут около +20 градусов.

Как сообщает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, в выходные дни 13–14 июня ожидается заметное понижение температуры. Периодически будут идти кратковременные дожди, местами возможны грозы. В ночные часы столбики термометров опускаются до +11…+13 градусов тепла, а днем воздух прогреется лишь до +21…23 градусов.

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По предварительным данным синоптиков, до конца второй декады месяца погоду будут определять атлантические циклоны. Как отмечает метеоролог, они откроют доступ холодному воздуху из северных широт, поэтому рассчитывать на стабильное тепло или жару в ближайшее время не стоит.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 13 июня в Украине будет облачная погода с прояснениями. Ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем на Левобережье, в Крыму и на западе страны пройдут кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. Также метеорологи предупреждают, что днем на Левобережье и в Крыму грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер будет западный, северо-западный, со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от +9 до +15 градусов тепла (в западных областях будет прохладнее — от +6 до +11 градусов тепла), днем воздух прогреется до +24 градусов тепла. На юго-востоке и востоке страны ночью температура воздуха будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, днем ожидается от +24 до +29 градусов выше нуля.

Погода в Украине 13 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 13 июня будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, днём синоптики осадков не прогнозируют.

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Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +23 градусов выше нуля.

Погода во Львове

В субботу, 13 июня, во Львовской области ожидается переменная облачность с ухудшением погоды в течение дня. Ночь пройдет без значительных осадков, однако в ночные и утренние часы регион затянет туманом, из-за чего видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.

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Днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, которые в городе будут носить регулярный характер, а в области — локальный.

Юго-западный ветер заметно усилится: если ночью его скорость составит 5–10 м/с, то днём порывы будут достигать 9–14 м/с. Ночная температура в регионе будет колебаться от +5 до +10 градусов (во Львове немного теплее — в пределах +7…9 градусов).

Днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов тепла по области и около +19…+21 градуса в областном центре. Из-за гроз и густого утреннего тумана во всей области объявленпервый (желтый) уровень опасности.

Синоптики предупреждают об опасности во Львовской области / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 13 июня будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем возможны кратковременные дожди, местами сильные и с грозами.

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Ветер будет западный, скорость ветра составит 7–12 м/с, днём местами порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура по области составит:

ночью от +14 до +19 градусов тепла;

днем от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр температура воздуха будет колебаться:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днем от +24 до +26 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 13 июня синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, в связи с чем жителей региона призывают к осторожности. В регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности. Непогода начнется днем и продлится до самого конца суток как в областном центре, так и на территории всей области. Главной угрозой станут грозы, которые будут сопровождать дожди.

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Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Харьковской области 13 июня / © Укргидрометцентр

В целом в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие кратковременные осадки возможны уже ночью в отдельных районах, однако днем дожди станут более интенсивными и перерастут в грозы. В течение всего дня синоптики прогнозируют умеренный северо-западный ветер, скорость которого составит от 5 до 10 метров в секунду.

Несмотря на осадки, температура воздуха останется достаточно высокой. Ночью столбики термометров в области будут колебаться в пределах +12…+17 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +24–+29 градусов.

В Харькове ночью ожидается от +15 до +17 градусов тепла, а в разгар дня температура составит до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 13 июня будет облачно с кратковременными прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, однако днём синоптики не прогнозируют значительных осадков.

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Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +20…+25 градусов тепла.

В Одессе столбики термометров ночью будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днём — от +21 до +23 градусов выше нуля.

Напомним, 12 июня Киев накрыла непогода — сильный дождь затопил улицы. В соцсетях пользователи публиковали видео, на которых виден град и затопленные водой дороги. Из-за сильных порывов ветра повалены деревья.

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