Лето / Фото иллюстративное

Реклама

В среду, 22 июля, в большинстве регионов Украины будет преобладать комфортная и умеренно теплая погода без осадков, хотя атлантический атмосферный фронт принесет локальное похолодание и отдельные грозовые дожди.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу Натальи Диденко, 22 июля на юге и востоке будет теплее всего — от +26 до +31 градуса. В северо-западных областях ожидается прохлада в пределах +19…+22 градусов, а на остальной территории температура составит +22…+25.

Реклама

Дожди с грозами пройдут только на Одесчине, Николаевщине и Закарпатье, а также местами на Черкасчине, тогда как на большинстве территорий сохранится сухая погода. Как отмечает Диденко, в Киеве 22 июля будет солнечно и комфортно, до +23 градусов, однако уже со следующей недели по всей стране снова наступит жара.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период с 22 по 24 июля атмосферная циркуляция изменится таким образом, что в Украину будет поступать прохладный воздух из Атлантики. Температура воздуха ощутимо снизится: столбики термометров ночью будут колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов.

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометцентра, 22 июля в большинстве областей ожидается спокойная погода без осадков. В то же время ночью на востоке и днем на юго-западе возможны локальные дожди с грозами, а наиболее сложная погода будет на Одесчине — там прогнозируются ливни, грозы, а также отдельные случаи града со шквальным ветром.

В целом по стране будет преобладать переменная облачность с умеренным северо-западным ветром. Столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов днем и от +10 до +15 — ночью, тогда как на юге и востоке будет жарче — до +24…+29 градусов днем.

Реклама

Погода в Украине 22 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Украинском гидрометцентре прогнозируют на Киевщине 22 июля переменную облачность, без осадков. Ветер будет западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов.

В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +22 до +24 выше нуля.

Погода во Львове

На Львовщине 22 июля погоду будет определять тыловая часть циклона над Финским заливом. В области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +19 до +24 градусов.

Реклама

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине и в Днепре 22 июля будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем местами возможны кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться ночью от +13 до +18 градусов тепла, днем — от +25 до +30 градусов.

В Днепре столбики термометров будут показывать ночью от +17 до +19 градусов тепла, днем — от +25 до +27 выше нуля.

Реклама

Погода в Харькове

На Харьковщине 22 июля будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, также сохранится слабый туман. Днем без значительных осадков.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18, днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +17 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +26 до +28.

Погода в Одессе

На Одесчине и в Одессе 22 июля будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков. Однако днем ожидается умеренный, местами сильный дождь с градом, кое-где возможны грозы.

Реклама

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с, днем во время грозы ожидаются порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области ночью ожидается от +15 до +20 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +20 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +22 до +24 выше нуля.

Температура морской воды будет колебаться от +21 до +22 градусов.

В то же время синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях на побережье Одесской области днем 22 июля — ожидаются грозы и шквалы со скоростью до 15–20 м/с.

Реклама

Синоптики предупреждают о непогоде на побережье Одесчины 22 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики предупредили о трех волнах аномальной жары в Европе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров