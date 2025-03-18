На Украину надвигается мощная пылевая буря: под угрозой четыре области

В ближайшие часы и до конца суток 18 марта пылевая буря и сильные порывы ветра (15-20 м/с) ожидаются в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях (И уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", — говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре дали рекомендации, как себя вести в таком случае.

По возможности избегайте нахождения на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания.

Закрывайте окна и двери в помещениях, чтобы минимизировать попадание пыли.

Используйте маски, респираторы или смоченные марлевые повязки для защиты органов дыхания.

Людям с повышенной чувствительностью к загрязнённому воздуху (аллергикам, астматикам) рекомендуется повысить потребление жидкости и избегать физических нагрузок.

Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах из-за возможного ухудшения видимости.

Пылевая буря / Фото: facebook.com/UkrHMC

Кроме того, они сообщили, что наличие значительной концентрации пыли в атмосферном воздухе может приводить к ухудшению видимости на дорогах, а также вызывать дискомфорт для людей с заболеваниями дыхательной системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине есть места, где погода непредсказуема и ее сложно прогнозировать.

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