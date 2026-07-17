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На Украину надвигается мощный антициклон: Диденко предупредила, какие области затронет непогода
Украинцев ждут тёплые летние выходные с температурой до +31 градуса. Однако на западе страны ожидается нестабильная погода с грозами и кратковременными ливнями.
В Украине 18–19 июля будет преобладать сухая и солнечная погода благодаря антициклону. В то же время в западных областях прогнозируются грозовые дожди, которые вечером в воскресенье могут распространиться на Житомирскую и Винницкую области.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
В ближайшие выходные, 18–19 июля, в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. По словам синоптика, антициклон обеспечит стабильные погодные условия почти на всей территории страны, а дожди прогнозируются только в западных областях.
Причиной осадков станет линия слияния — узкая зона, в которой сталкиваются воздушные потоки, что создает условия для образования грозовых облаков. В связи с этим на западе возможны кратковременные ливни и грозы. Вечером 19 июля местами грозовые дожди могут распространиться также на Житомирскую и Винницкую области.
Днём температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +24…+29 градусов, а местами столбики термометров поднимутся до +29…+31 градуса.
Погода в Киеве
В столице выходные также пройдут без осадков. В субботу, 18 июля, синоптики прогнозируют +25…+26 градусов, а в воскресенье температура поднимется примерно до +30 градусов.
Напомним, в пятницу, 17 июля, в Украине будет преимущественно сухо, солнечно и жарко, и лишь в отдельных юго-восточных районах возможны локальные грозы.