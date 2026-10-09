На Украину надвигается мощный циклон "Felicia" с резким похолоданием: синоптики предупредили об опасности (карта)

Осень / © Associated Press

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В пятницу, 9 октября, в Украину из Западной Европы придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, штормовой ветер и заметное похолодание.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 9 октября в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет облачную и дождливую погоду в западные и северные области (кроме Сумской), а также в Винницкую область и отдельные районы Черкасской области.

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«В этих регионах 9 октября ожидается понижение температуры воздуха.В западных областях завтра ожидается +13…+17, в большинстве северных областей и в Винницкой области ожидается +17…+19», — прогнозирует Диденко,

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По её словам, на остальной территории страны 9 октября сохранится сухая и тёплая погода с температурой воздуха до +20…+24 градусов выше нуля. В то же время синоптик отмечает, что в течение дня вероятно усиление западного и юго-западного ветра, местами до сильных порывов, до 15–20 м/с.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 9 октября погода в стране начнёт меняться: погоду будет определять циклон «Felicia».

«Активизируются атлантические циклоны — погода станет более переменчивой, с периодическими осадками, но пока без резких арктических вторжений», — отмечает метеоролог.

Постригань отмечает, что холодный атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области Украины и обеспечит проникновение более прохладной воздушной массы с Атлантики.

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«Солнца станет меньше», — предупреждает синоптик.

По данным Украинского гидрометцентра, 9 октября синоптическая обстановка в большинстве областей будет определяться холодным атмосферным фронтом, который придет из Западной Европы и приведет к облачному небу.

«Давление будет колебаться (снижаться перед фронтом и несколько повышаться после его прохождения). Наибольшее влияние фронта ощутят западные области, днём — также северные и центральные. Будет преобладать свежий ветер с юго-запада. Ожидается, что погода останется достаточно тёплой, лишь в западных, Винницкой и Житомирской областях за фронтом днём станет несколько прохладнее», — прогнозируют синоптики.

Будет облачно с прояснениями. В западных, днем — в северных и местами в центральных областях пройдут кратковременные дожди, на остальной территории осадков не ожидается. В юго-восточной части ночью и утром местами будет сохраняться туман.

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Ветер будет дуть преимущественно юго-западный со скоростью 7–12 м/с. Ночью в Карпатах, днём — в западных, северных и центральных областях местами будут наблюдаться порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по стране днём будет колебаться от +18 до +23 градусов тепла, в западных, Винницкой и Житомирской областях будет несколько прохладнее — там ожидается до +14…+19 градусов тепла.

Погода в Украине 9 октября / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что в период с 9 по 10 октября в ряде областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 9 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать в крупных украинских городах 9 октября.

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