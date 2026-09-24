На Украину надвигается мощный циклон: синоптики забили тревогу и назвали опасные регионы (карта)

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях Украины 24 сентября / © Associated Press

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24 сентября большинство областей Украины окажутся под влиянием активного южного циклона, который принесет сильные дожди и шквальный ветер, однако уже в выходные синоптики прогнозируют возвращение тепла.

В частности, синоптик Наталья Диденко прогнозирует 24 сентября в Украине сильные дожди с возможными грозами, которые «накроют» северные и центральные области Украины, где ожидается самая прохладная погода — от +10 до +13 градусов тепла.

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На востоке и юге умеренные осадки будут чередоваться с прояснениями, а на западе существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в этих регионах составит от +14 до +19 градусов тепла. По словам Диденко, постепенное потепление начнется с 25–26 сентября.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 24 сентября активный циклон будет постепенно покидать территорию Украины, поэтому дождей станет меньше.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов тепла.

«По предварительным модельным оценкам, в ближайшие выходные благодаря влиянию погодообразующего антициклона температура поднимется до 18–20º. Осень ещё согреет, а леса после дождей могут порадовать любителей „тихой охоты“, — отмечает Постригань.

Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометцентра, 24 сентября активный южный циклон принесет дожди почти по всей Украине, за исключением западных областей. В Киевской, Черниговской и большинстве центральных областей ожидаются сильные ливни с грозами, а на Левобережье — порывы ветра 15–20 м/с, в связи с чем объявлен желтый уровень опасности.

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Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях Украины 24 сентября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха днём составит от +11 до +16 градусов тепла, на юге — до +19, а в Карпатах будет прохладнее всего — от +7 до +12 градусов тепла.

Погода в Украине 24 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики представили подробный прогноз погоды на 24 сентября для крупных городов Украины.

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