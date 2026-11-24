Фотография приведена в качестве иллюстрации / © unsplash.com

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В среду, 25 ноября, в Украине сохранится облачная и прохладная погода с небольшим снегом в большинстве областей и гололедом на дорогах. Холодный воздух из Скандинавии и порывистый ветер заставят столбики термометров колебаться около нуля, хотя на юге днём потеплеет до +6 градусов.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в Украине продолжается похолодание, но есть некоторые нюансы.

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В среду, 25 ноября, Левобережье и часть центральных областей будут оставаться в холодной части циклона «Wilka», поэтому в страну продолжит поступать холодный воздух из Скандинавии.

В Черкасской области местами пройдут снег и мокрый снег. Ночью температура составит от -1 до -3 градусов мороза, днем ожидается от 0 до +2 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах образуется гололед, поэтому водителям следует быть осторожными.

В четверг, 26 ноября, погода ненадолго стабилизируется: осадков не ожидается, возможны прояснения, хотя на дорогах сохранится гололед. Ночью прогнозируется -2…-4 мороза, днём — около нуля.

«Анализ ведущих прогнозных моделей показывает: с 27 ноября продолжится дальнейшее постепенное погружение в зимнюю стужу. Но оснований настраиваться на экстремальные морозы и интенсивные снегопады пока нет», — отмечает Постригань.

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Метеорологическая карта

По данным Украинского гидрометцентра, 25 ноября по стране будет облачная погода с прояснениями.

«25 ноября в Украине почти одинаковую погоду будет определять тыловая часть активного циклона с центром вблизи Воронежа. Давление будет расти. Порывистый ветер с северо-запада и запада будет разносить холодный воздух, однако почти полная облачность ночью будет защищать его от более сильного охлаждения, а днём препятствовать прогреванию, поэтому температура будет мало меняться в течение суток», — сообщают синоптики.

В Украине, за исключением юга, местами будет идти небольшой снег, на дорогах кое-где будет гололед. Ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 7–12 м/с. Также в течение дня, кроме западных, Житомирской и Киевской областей, днём местами будут порывы до 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью и днём будет колебаться в пределах от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла, в южной части днём ожидается от +1 до +6 градусов тепла. В Карпатах в течение суток будет от +4 до +9 градусов мороза.

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Погода в Украине 25 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 25 ноября будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. По области ночью и утром на дорогах местами будет гололед. Ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днём будет колебаться от -3 мороза до +2 тепла. В Киеве ночью и днём будет около 0.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 25 ноября будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от -3 мороза до +2 тепла, днём ожидается +3…+8 тепла. В Одессе температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов тепла, днем ожидается от +5 до +7 тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода во Львове

Во Львовской области 25 ноября погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, сообщают синоптики. В целом в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью выпадет небольшой снег, днем осадков не ожидается.

На дорогах будет гололед. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит от 0 до –5 мороза, днём ожидается от –2 мороза до +3 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от -1 до -3 градусов мороза, днём ожидается от 0 до +2 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 25 ноября будет облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшие осадки: снег, мокрый снег, дождь. На дорогах местами будет сохраняться гололед.

Ветер будет западный и будет дуть со скоростью 9–14 м/с, днём местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза, днём ожидается от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза. В Харькове столбики термометров ночью будут показывать от -1 до -3 градусов мороза, днем ожидается около 0.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 25 ноября будет облачно. Ночью ожидается небольшой снег, днём — небольшой мокрый снег. Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с, местами по области порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от -3 градусов мороза до +2 градусов тепла;

днём от 0 до +5 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от -1 до +1 градуса мороза;

днём от +2 до +4 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине.

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