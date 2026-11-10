ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
112
Время на прочтение
4 мин

На Украину надвигается мощный циклон со снегом: синоптики предупредили, где обрушится стихия и где будет холоднее всего (карта)

Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды — ожидаются дожди с мокрым снегом и похолодание.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
В Украине 11 ноября ожидается мокрый снег и порывы ветра

В Украине 11 ноября ожидается мокрый снег и порывы ветра / © Unsplash

В среду, 11 ноября, Украину накроет атмосферный фронт, принеся с собой дожди, мокрый снег и похолодание. Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в среду через Украину пройдет атмосферный фронт, связанный с циклоном.

«Поэтому начиная с ближайшей ночи и в течение всего дня 11 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. Но не одновременно, а постепенно. Ночью в западных областях, а затем в течение дня — по всей Украине», — отмечает Диденко.

По её словам, днём в среду на западе и севере осадки прекратятся. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +2 до +7 градусов, а на юге будет несколько теплее — от +10 до +14 градусов выше нуля.

Диденко прогнозирует в столице 11 ноября ветреную погоду, ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, который днём прекратится. Температура воздуха в Киеве ожидается около +5 градусов.

«В ближайшие дни резкое потепление произойдет в пятницу: в большинстве областей ожидается +10–+15 градусов, на юге — +14–+19 градусов!! Прохладнее будет в западных областях, +8–+10 градусов», — сообщает синоптик.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает об изменении погоды: 11 и 12 ноября пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а порывистый ветер усилит ощущение прохлады. Ночью ожидается +2…+4 градуса тепла, а днём +6…+8 градусов тепла.

Однако уже в конце недели в области наступит кратковременное потепление. В Черкасской области температура воздуха достигнет +14, а на юге страны поднимется аж до +20…+22 градусов тепла.

«Это кратковременно, поскольку следующие холодные атмосферные фронты сменят теплые тенденции. Но это будет позже, а пока настраиваемся на относительно теплую и влажную осеннюю погоду», — сообщает Постригань.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 11 ноября синоптическую обстановку в Украине будет определять атмосферный фронт, который придет из Западной Европы. Он приведет к нестабильной погоде с обильными дождями в большинстве областей. Давление сначала будет интенсивно падать, а днём на Правобережье за фронтом начнёт слабо расти.

По словам синоптиков, в целом ожидается облачная погода. Ночью в Украине, кроме востока, днем на Левобережье пройдут дожди (в западных и северных областях местами с мокрым снегом). На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет юго-восточным, на Правобережье с переходом на западный и северо-западный, и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, в западных и восточных областях ночью местами ожидается от -1 до -3 градусов мороза, в южной части страны днём будет от +8 до +13 градусов тепла.

Погода в Украине 11 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 11 ноября будет облачно. Ночью и утром пройдут умеренные дожди, днём без значительных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днём будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, в Киеве ночью и днём ожидается до +5 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области погоду будет определять южная часть циклона над Беларусью и прохождение атмосферных фронтов, сообщают синоптики. В целом в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью ожидается дождь со снегом, а днём местами будут небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах сохранится гололед. Ветер будет дуть с запада со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от -2 мороза до +3 тепла, днём ожидается от +3 до +8 градусов тепла.

Во Львове температура ночью будет колебаться от -1 мороза до +1 градуса тепла, днём ожидается +4…+6 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 11 ноября будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем возможен дождь со снегом. Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза, днём ожидается от +3 до +8 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +3 градусов тепла, днём ожидается до +6 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и в городе Днепр 11 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днём — умеренные. Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Днём местами возможны порывы 15–20 м/с.

Температура по области составит:

  • ночью -1…+4;

  • днём +4…+9.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

  • ночью 0…+2;

  • днём +6…+8.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 11 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет умеренный дождь, днём — без значительных осадков.

Ветер будет дуть южный, днём — северо-западный со скоростью 9–14 м/с, ночью и утром местами с порывами до 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём — от +9 до +14.

На автодорогах области видимость хорошая. В Одессе температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов тепла, днём ожидается +12…+14 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie