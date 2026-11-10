В Украине 11 ноября ожидается мокрый снег и порывы ветра / © Unsplash

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В среду, 11 ноября, Украину накроет атмосферный фронт, принеся с собой дожди, мокрый снег и похолодание. Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в среду через Украину пройдет атмосферный фронт, связанный с циклоном.

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«Поэтому начиная с ближайшей ночи и в течение всего дня 11 ноября ожидаются дождь и мокрый снег. Но не одновременно, а постепенно. Ночью в западных областях, а затем в течение дня — по всей Украине», — отмечает Диденко.

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По её словам, днём в среду на западе и севере осадки прекратятся. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +2 до +7 градусов, а на юге будет несколько теплее — от +10 до +14 градусов выше нуля.

Диденко прогнозирует в столице 11 ноября ветреную погоду, ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, который днём прекратится. Температура воздуха в Киеве ожидается около +5 градусов.

«В ближайшие дни резкое потепление произойдет в пятницу: в большинстве областей ожидается +10–+15 градусов, на юге — +14–+19 градусов!! Прохладнее будет в западных областях, +8–+10 градусов», — сообщает синоптик.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань предупреждает об изменении погоды: 11 и 12 ноября пройдут дожди, местами с мокрым снегом, а порывистый ветер усилит ощущение прохлады. Ночью ожидается +2…+4 градуса тепла, а днём +6…+8 градусов тепла.

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Однако уже в конце недели в области наступит кратковременное потепление. В Черкасской области температура воздуха достигнет +14, а на юге страны поднимется аж до +20…+22 градусов тепла.

«Это кратковременно, поскольку следующие холодные атмосферные фронты сменят теплые тенденции. Но это будет позже, а пока настраиваемся на относительно теплую и влажную осеннюю погоду», — сообщает Постригань.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 11 ноября синоптическую обстановку в Украине будет определять атмосферный фронт, который придет из Западной Европы. Он приведет к нестабильной погоде с обильными дождями в большинстве областей. Давление сначала будет интенсивно падать, а днём на Правобережье за фронтом начнёт слабо расти.

По словам синоптиков, в целом ожидается облачная погода. Ночью в Украине, кроме востока, днем на Левобережье пройдут дожди (в западных и северных областях местами с мокрым снегом). На остальной территории осадков не ожидается.

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Ветер будет юго-восточным, на Правобережье с переходом на западный и северо-западный, и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью и днем будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, в западных и восточных областях ночью местами ожидается от -1 до -3 градусов мороза, в южной части страны днём будет от +8 до +13 градусов тепла.

Погода в Украине 11 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 11 ноября будет облачно. Ночью и утром пройдут умеренные дожди, днём без значительных осадков. Ветер будет дуть юго-восточный с переходом на западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днём будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, в Киеве ночью и днём ожидается до +5 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области погоду будет определять южная часть циклона над Беларусью и прохождение атмосферных фронтов, сообщают синоптики. В целом в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью ожидается дождь со снегом, а днём местами будут небольшие осадки. Ночью и утром на дорогах сохранится гололед. Ветер будет дуть с запада со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от -2 мороза до +3 тепла, днём ожидается от +3 до +8 градусов тепла.

Во Львове температура ночью будет колебаться от -1 мороза до +1 градуса тепла, днём ожидается +4…+6 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 11 ноября будет облачно с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем возможен дождь со снегом. Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с, днём ожидаются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +4 градусов тепла до -1 градуса мороза, днём ожидается от +3 до +8 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +3 градусов тепла, днём ожидается до +6 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и в городе Днепр 11 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие дожди, а днём — умеренные. Ветер будет юго-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Днём местами возможны порывы 15–20 м/с.

Температура по области составит:

ночью -1…+4;

днём +4…+9.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

ночью 0…+2;

днём +6…+8.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 11 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью и утром пройдет умеренный дождь, днём — без значительных осадков.

Ветер будет дуть южный, днём — северо-западный со скоростью 9–14 м/с, ночью и утром местами с порывами до 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём — от +9 до +14.

На автодорогах области видимость хорошая. В Одессе температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов тепла, днём ожидается +12…+14 градусов выше нуля.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима 2026–2027 годов в Украине.

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