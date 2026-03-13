На Украину надвигается мощный циклон: в каких регионах ожидать снега и дождей

Мартовское тепло в Украине постепенно уступает место атмосферным фронтам, которые уже в ближайшие дни принесут дожди и ночные заморозки.

Несмотря на солнечные выходные, синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий и призывают обратить внимание на гидрологические опасности в нескольких регионах.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что после пикового тепла в Украине ожидается похолодание. По прогнозу Диденко, выходные 14-15 марта будут солнечными, однако температура станет более сдержанной: в большинстве областей ожидается от +9 до +12 градусов тепла, а на западе и юге — до +17 градусов выше нуля.

Как отмечает синоптик, ночи останутся холодными — ожидается от -1 градусов мороза до +5 градусов тепла. Порывистый юго-восточный ветер будет добавлять ощущение прохлады. В дальнейшем температура продолжит постепенно снижаться.

В то же время антициклон Konrad, который дарил Украине тепло, отступает под натиском дождей и похолодания, сообщает синоптик Виталий Постригань.

По его словам, до конца недели еще будет держаться сухая погода: в пятницу, 13 марта, ожидается пик тепла от +15 до +18 градусов тепла. Однако уже на выходных, 14-15 марта, ветер изменит направление на северо-восточное, а температура упадет на несколько градусов. Как прогнозирует Постригань, днем ожидается от +9 до +14 градусов тепла, ночью возможны заморозки до -3 градусов ниже нуля.

Также синоптик предупреждает, что резкое изменение погоды произойдет с понедельника. Атмосферные фронты принесут дожди, а дневные показатели снизятся от +5 до +10 градусов тепла. Метеоролог отмечает, что такая волна прохлады несколько замедлит весеннее пробуждение природы и полевые работы.

По данным Украинского гидрометцентра на протяжении 14-16 марта синоптическая ситуация в Украине будет меняться.

Самый теплый день будет 14 марта на крайнем западе страны, самый холодный — 16 марта в юго-восточной части.

«14-15 марта погоду без осадков еще будет предопределять поле высокого давления, как и в большинстве областей 16 марта, когда наша территория будет находиться вне поля зрения атмосферных фронтов, однако днем 16 марта на востоке и юго-востоке страны небольшой циклон с Черного моря омрачит небо и обусловит местами небольшой дождь», — отмечают метеорологи.

В то же время синоптики прогнозируют по территории Украины 14 марта малооблачную погоду без осадков.

Ветер будет дуть юго-восточный и восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза. Днем ожидается от +8 до +13 градусов тепла, на крайнем западе страны воздух прогреется до комфортных +17 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 14 марта / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности

В период с 13 по 16 марта синоптики предупреждают, об опасных гидрологических явлениях и погодных условиях в Украине. Из-за активной оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. В регионе объявили третий уровень опасности.

Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности / © Укргидрометцентр

В то же время в Харьковской области на реке Северский Донец возле города Изюм прогнозируют подъем уровня воды на 0,1-0,3 м за сутки. Это может привести к затоплению линий связи и радиофикации в Изюмском районе. В регионе из-за возможных гидрологических последствий объявили первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 14 марта ожидается малооблачная погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит от +3 градусов тепла до -2 градусов мороза, днем ожидается до +13 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, в Киеве ясная погода будет наблюдаться в течение всего дня. Осадков не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от +4 градусов ночью до +12 градусов тепла днем.

Погода в Киеве 14 марта

Погода в Харькове

В эти выходные (14-15 марта) на Харьковщине сохранится малооблачная погода, без осадков. В субботу, 14 марта, днем воздух прогреется до +16 градусов тепла. В Харькове столбики термометров будут показывать до +14 градусов тепла, а ночью ожидается мороз от -1 до -5 градусов ниже нуля.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.

В воскресенье, 15 марта, ветер сменится на восточный. Дневная температура несколько снизится — до от +10 до +15 градусов тепла, ночные показатели останутся в пределах от 0 до -5 градусов мороза.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 14 марта ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью и утром местами будет туман, видимость 200-500 м. Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составит от 0 до +5 градусов тепла, местами ожидается до -3 градусов мороза. Днем воздух прогреется до комфортных +10. +15 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха будет колебаться от +4 градусов тепла ночью до +12 градусов тепла днем.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и в городе Днепр 14 марта будет малооблачная погода.

Температура по области будет колебаться:

ночью от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла;

днем от +11 до +16 градусов тепла.

В Днепре 14 марта столбики термометра будут показывать:

ночью около 0 градусов;

днем от +12 до +14 градусов тепла.

Погода во Львове

В эти выходные погоду на Львовщине будет определять периферия антициклона с востока, поэтому существенных осадков не ожидается. Во Львове и области будет преобладать переменная облачность, а ночью и утром возможен слабый туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров. Ветер будет юго-восточным, довольно ощутимым — 9-14 м/с.

Погода на Львовщине 14-15 марта / © Укргидрометцентр

Температурный режим останется стабильным: по области ночью ожидается от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла, днем воздух прогреется до +19 градусов тепла.

В самом Львове ночная температура будет колебаться от -1 градусов мороза до +1 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут комфортные +17 градусов тепла. В течение дня атмосферное давление сначала будет снижаться, а после обеда начнет расти при одновременном уменьшении влажности воздуха.

