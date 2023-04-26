На Украину надвигается ненастье: 27 апреля будут дожди, грозы и заморозки

В четверг, 27 апреля, Украину заполонят дожди, а местами — грозы. Кроме того, существенно снизится температура на западе – там будут ночные заморозки.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных, Винницкой и Житомирской областях ночью местами дожди, но днем без осадков. Температура ночью будет 1-6° тепла. Кроме того, на почве прогнозируют заморозки – 0-3°. Днем столбики термометров покажут +8-13°

На остальной территории прогнозируют кратковременные дожди. Днем на Левобережье будут грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью в других областях температура воздуха будет составлять 5-10°, а днем — +14-19°. На востоке страны воздух прогреется до +22°С. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Одесской столбики термометров покажут +8-13 °.

Прогноз погоды в Украине на 27 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 27 апреля облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают о кратковременных дождях. Ветер южный с переходом на северо-западный – 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха в области будет +5-10°, а днем — 8-13° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +6-8°, днем около +10°.

Погода в Карпатах

В четверг, 27 апреля, на высокогорье Карпат ночью будет от 0° до 5° мороза. Днем температура воздуха составит около 0°С.

Также в горах сохраняется опасность схождения лавин. Значительная — на высокогорье Ивано-Франковской области. Умеренная – на высокогорье восточной части Закарпатья. Низкая – на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

"Возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении синоптиков.

Напомним, о заморозках в западных областях 27 и 28 апреля сообщала синоптика Наталья Диденко. Существенное понижение температуры также прогнозируют в близлежащих областях — в Винницкой и Житомирской.

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