На Украину надвигается ненастье: в каких регионах будут дожди и шквалы

Синоптики объявили I и II уровни опасности.
В воскресенье, 29 сентября, в ряде областей Украины будет непогода. Синоптики сообщают о грозах и шквалах.
Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.
"29 сентября в западных областях (кроме Волынской и Хмельницкой областей) – значительные дожди. Днем в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с", — сообщили синоптики.
На западе страны объявлен I уровень опасности, желтый. Кроме этого, II уровень опасности синоптики объявили в Карпатах. В регионе прогнозируют сильные ливни.
Напомним, синоптики сообщили об ухудшении погоды в Украине. На западе и севере страны будет ощутимое снижение температуры, а в Карпатах даже может пойти мокрый снег.
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