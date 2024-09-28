На Украину надвигается ненастье: в каких регионах будут дожди и шквалы

В воскресенье, 29 сентября, в ряде областей Украины будет непогода. Синоптики сообщают о грозах и шквалах.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"29 сентября в западных областях (кроме Волынской и Хмельницкой областей) – значительные дожди. Днем в западных и Житомирской областях порывы ветра 15-20 м/с", — сообщили синоптики.

На западе страны объявлен I уровень опасности, желтый. Кроме этого, II уровень опасности синоптики объявили в Карпатах. В регионе прогнозируют сильные ливни.

В Украине на 29 сентября было объявлено штормовое предупреждение. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики сообщили об ухудшении погоды в Украине. На западе и севере страны будет ощутимое снижение температуры, а в Карпатах даже может пойти мокрый снег.

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