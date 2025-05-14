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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1951
Время на прочтение
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На Украину надвигается ненастье: в каких регионах будут дожди, снег и шквалы

В ряде областей Украины объявлен уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Ветер.

Ветер. / © Associated Press

В четверг, 15 мая, в Украине будет бушевать ненастье. Синоптики предупреждают об опасных и стихийных явлениях в ряде областей.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"15 мая днем в Украине, кроме юго-востока и северо-запада, порывы ветра 15-20 м/с", – предупреждают синоптики.

Кроме того, в Карпатах в течение суток порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. В горном регионе будет идти дождь и даже мокрый снег.

В Украине предсказывают опасные и стихийные явления. / © Укргидрометцентр

В Украине предсказывают опасные и стихийные явления. / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что в Украину поступит атмосферный фронт. На территорию страны продолжает влиять холодная воздушная масса из северных широт, которая, в частности, принесет осадки.

Кроме того, по информации синоптиков, на Украине теплая весна задерживается. Погода в мае 2025 года пока не радует теплом. Между тем, июнь, по данным специалистов, начнется с умеренно теплой погоды, без резких температурных колебаний.

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Дата публикации
Количество просмотров
1951
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