На Украину надвигается ненастье: в каких регионах будут снег и метель

В Украине в пятницу, 3 января, местами ухудшится погода. В частности, в ряде областей будет мокрый снег и сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, I уровень опасности объявлен ночью против 3 января на Закарпатье. В регионе ожидается дождь и мокрый снег.

В Карпатах ночью будет сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с и вьюга. Температура в течение суток составит 1-6° мороза.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине

Ночью в западных, северных и Винницких областях днем в Украине, кроме юго-востока, будет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

В Украине температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. Впрочем, днем в центральных областях столбики термометров покажут до +5°. Между тем, на юге и востоке страны ночью температура воздуха будет +1-6°, а днем — +5-10°.

Прогноз погоды в Украине на сутки 3 января. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области в пятницу облачно. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и местами гололедицу на дорогах.

В Киевской области температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В столице в течение суток столбики термометров будут показывать около 0°.

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