На Украину надвигается ненастье: в каких регионах будут снег и метель

Мороз – незначительный
В Украине в пятницу, 3 января, местами ухудшится погода. В частности, в ряде областей будет мокрый снег и сильный ветер.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В частности, I уровень опасности объявлен ночью против 3 января на Закарпатье. В регионе ожидается дождь и мокрый снег.
В Карпатах ночью будет сильный снег, порывы ветра 20-25 м/с и вьюга. Температура в течение суток составит 1-6° мороза.
Ночью в западных, северных и Винницких областях днем в Украине, кроме юго-востока, будет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.
В Украине температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. Впрочем, днем в центральных областях столбики термометров покажут до +5°. Между тем, на юге и востоке страны ночью температура воздуха будет +1-6°, а днем — +5-10°.
Погода в Киеве
В Киеве и области в пятницу облачно. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и местами гололедицу на дорогах.
В Киевской области температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В столице в течение суток столбики термометров будут показывать около 0°.