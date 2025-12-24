На Украину надвигается ненастье: в каких регионах будут снег и метель

Собака. / © Associated Press

Реклама

В среду, 24 декабря, в Украине будет зимняя погода с морозом, а местами еще и со снегом и гололедицей.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Карпатах и Прикарпатье облачно, умеренный снег, на дорогах местами гололедица. На остальной территории страны облачно с прояснениями, но без осадков. Днем в Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, ожидается вьюга.

Реклама

Днем в большинстве областей температура воздуха будет 1-6° мороза. В Закарпатье и на юге столбики термометров покажут 0-5° тепла.

Прогноз погоды в Украине \24 декабря. / © Укргидрометцентр

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами был небольшой снег, но днем без осадков.

Температура воздуха в Киевской области днем будет 1-6° мороза. В столице ожидается 4-6° мороза.

Напомним, синоптикиня Наталья Голеня сообщала о том, что снег и морозы наступают. Похолодание будет происходить благодаря поступлению холодного арктического воздуха из северных районов Европы и даже Белого моря. Уже с 24 декабря состоится переход температурного режима на зимний.