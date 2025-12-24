- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 380
- Время на прочтение
- 1 мин
На Украину надвигается ненастье: в каких регионах будут снег и метель
В большинстве областей днем будет морозная погода, но местами до сих пор «плюсовая» температура.
В среду, 24 декабря, в Украине будет зимняя погода с морозом, а местами еще и со снегом и гололедицей.
Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.
В Карпатах и Прикарпатье облачно, умеренный снег, на дорогах местами гололедица. На остальной территории страны облачно с прояснениями, но без осадков. Днем в Карпатах местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, ожидается вьюга.
Днем в большинстве областей температура воздуха будет 1-6° мороза. В Закарпатье и на юге столбики термометров покажут 0-5° тепла.
В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами был небольшой снег, но днем без осадков.
Температура воздуха в Киевской области днем будет 1-6° мороза. В столице ожидается 4-6° мороза.
Напомним, синоптикиня Наталья Голеня сообщала о том, что снег и морозы наступают. Похолодание будет происходить благодаря поступлению холодного арктического воздуха из северных районов Европы и даже Белого моря. Уже с 24 декабря состоится переход температурного режима на зимний.