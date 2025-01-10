На Украину надвигается ненастье: в каких регионах будут снег и сильный ветер

В Украине в пятницу, 10 января, местами ухудшится погода. В частности, в ряде областей на западе будет мокрый снег и сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В частности, I уровень опасности объявлен в Закарпатье и в Карпатах. В регионе будут сильные осадки и сильный ветер.

"На Закарпатье и Карпатах ожидаются значительные осадки. В западных областях будут порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине. / Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщалось, когда в Украину вернутся морозы и снег. В частности, эта неделя (6-12 января) будет теплой и с периодическими дождями.

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