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На Украину надвигается непогода: где будут грозы, град и сильный ветер
В ряде областей объявлен уровень опасности из-за сильного ухудшения погоды.
В воскресенье, 7 июня, в Украине будут грозы, град и сильный ветер. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
«7 июня в Украине, кроме восточных областей, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях — значительный дождь», — подчеркнули синоптики.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности (желтый).
Прогноз погоды на 7 июня.
По данным синоптиков, в регионах будет облачно с прояснениями. Ветер переменных направлений.
Температура воздуха ночью будет +13-18°. Прохладнее будет на западе страны — 10-15° тепла. Днем в большинстве регионов столбики термометров покажут +24-29°. В западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях воздух прогреется до 20-25 ° тепла.
Напомним, ранее руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань дал прогноз на первые выходные лета. Уже в субботу, по его словам, с запада приблизится активная передняя глава, которая принесет первые опасные явления. В это время местами пройдут кратковременные дожди.