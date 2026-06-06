На Украину надвигается непогода: где будут грозы, град и сильный ветер

Возможны грозы. / © pixabay.com

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В воскресенье, 7 июня, в Украине будут грозы, град и сильный ветер. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«7 июня в Украине, кроме восточных областей, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Винницкой, Житомирской и Киевской областях — значительный дождь», — подчеркнули синоптики.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности (желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 7 июня.

По данным синоптиков, в регионах будет облачно с прояснениями. Ветер переменных направлений.

Температура воздуха ночью будет +13-18°. Прохладнее будет на западе страны — 10-15° тепла. Днем в большинстве регионов столбики термометров покажут +24-29°. В западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Винницкой и Одесской областях воздух прогреется до 20-25 ° тепла.

Напомним, ранее руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань дал прогноз на первые выходные лета. Уже в субботу, по его словам, с запада приблизится активная передняя глава, которая принесет первые опасные явления. В это время местами пройдут кратковременные дожди.

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