Синоптики предупреждают о непогоде в Украине 19 ноября / © pexels.com

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В Украине 19 ноября сохранится теплая погода, однако в ряде регионов пройдут дожди различной интенсивности и усилится ветер. Синоптики предупреждают о туманах и опасных порывах ветра, а теплее всего будет на юге страны, где температура воздуха достигнет +16…+18 градусов.

Подробный прогноз погоды от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 19 ноября

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в четверг, 19 ноября, ожидаются дожди, которые днем на Левобережье местами будут сильными, а в Крыму и Приазовье местами возможны грозы. Ветер ночью будет дуть с юга, днем сменится на преимущественно западный со скоростью 7–12 м/с, причем в центре и на востоке страны местами возможны порывы до 15–20 м/с.

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Ночная температура составит от +6 до +11 градусов тепла, днём воздух прогреется до +7…+12, а на юге ожидается до +13…+16 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 19 ноября ночью в Украине, днем на Левобережье и в Закарпатье погоду с дождями различной интенсивности будут определять атмосферные фронты, которые будут перемещаться в восточном направлении. На остальной территории осадков не ожидается.

«Давление будет колебаться, влажность воздуха останется высокой. Преобладать будет западный ветер, однако он будет приносить теплый воздух; как обычно, самую теплую погоду прогнозируем на юге страны», — прогнозируют синоптики.

В целом по стране будет облачная погода с прояснениями. Ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 7–12 м/с, в западных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

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Ночью ожидается температура воздуха до +2…+8 градусов тепла, днём воздух прогреется до +8…+13 градусов выше нуля. На юге страны ночью будет до +12 градусов тепла, днём ожидается до +16 градусов.

В Карпатах ночью пройдут умеренные дожди и мокрый снег, днём — небольшой дождь. Температура ночью составит около 0, днём столбики термометров покажут до +2…+7 градусов тепла.

Погода в Украине 19 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 19 ноября будет облачно с прояснениями, сообщают синоптики. Ночью пройдет умеренный дождь, днём осадков не ожидается. Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +2 до +7 градусов тепла, днём ожидается +8…+13 градусов. В Киеве ночью будет от +5 до +7 градусов тепла, днем ожидается около +10…+12 градусов тепла.

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Погода во Львове

На Львовщине 19 ноября погоду будет определять теплый сектор циклона с центром над Балтийским морем. В регионе будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9–14 м/с, днём местами порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах от +3 до +8 градусов тепла, днём ожидается от +8 до +13 градусов тепла. Во Львове ночью ожидается от +4 до +6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10…+12 градусов тепла.

Погода в Харькове

В четверг, 19 ноября, в Харьковской области ожидается облачная погода; в связи с опасными метеорологическими явлениями в регионе объявлен первый уровень опасности — желтый.

Ночью и утром в городе и области опустится туман, который ухудшит видимость на дорогах до 200–500 метров. Существенных осадков в ночное время не прогнозируется, однако днём пройдёт дождь, который местами по области будет значительным. Юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с днём усилится до опасных порывов 15–20 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов тепла, днём столбики термометров покажут +7…+12 градусов тепла. В самом Харькове ночью ожидается +8…+10 градусов выше нуля, а днём воздух прогреется до +9…+11 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 19 ноября будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, днём без значительных осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 9–14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В Одессе температура ночью будет колебаться в пределах +9…+11 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +16 градусов.

На автодорогах области ночью и утром местами будет наблюдаться дымка, видимость составит 1–2 км.

В то же время синоптики предупреждают о значительной волне на море. Вдоль побережья ожидаются безопасные уровни моря, а температура воздуха ночью составит +7…+12 градусов тепла, а днём до +11…+16 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 9 ноября будет облачно, пройдут дожди. Ветер будет дуть южный, днём сменяющийся западным, со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днём от +10 до +15 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +8 до +10 градусов тепла;

днём от +10 до +12 градусов тепла.

Ранее синоптик Игорь Киальчич рассказал, какая погода будет в Украине до конца недели.

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