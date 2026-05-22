На Украину надвигается непогода: синоптики предупредили об опасности

Погода в Украине в субботу, 23 мая, будет опасной – синоптики предупредили о сильных метеорологических явлениях на значительной территории страны.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях грозы, в отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквальные порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

На этой территории Украины объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в течение выходных 23-24 мая погода в Украине будет неоднородной. Одни регионы временно окажутся под влиянием антициклона, а другие и в дальнейшем будут находиться в зоне атмосферного фронта с дождями и грозами.

