ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
258
Время на прочтение
1 мин

На Украину надвигается непогода: синоптики предупредили об опасности

Погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных предприятий и движения транспорта.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Непогода в Украине

Непогода в Украине / © pixabay.com

Погода в Украине в субботу, 23 мая, будет опасной – синоптики предупредили о сильных метеорологических явлениях на значительной территории страны.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях грозы, в отдельных районах синоптики прогнозируют град и шквальные порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

На этой территории Украины объявлен I уровень опасности, желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта», — предупредили в Укргидрометцентре.

/ © Укргидрометцентр

© Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в течение выходных 23-24 мая погода в Украине будет неоднородной. Одни регионы временно окажутся под влиянием антициклона, а другие и в дальнейшем будут находиться в зоне атмосферного фронта с дождями и грозами.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
258
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie