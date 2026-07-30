На Украину надвигается новая опасность: синоптики забили тревогу и назвали "красные" города (карта)

В Украину возвращается жара / © Associated Press

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В последний день июля в Украине будет сохраняться сухая и солнечная погода благодаря западноевропейскому антициклону. Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине 31 июля

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 31 июля в Украине будет малооблачно, без осадков.



«Последний день июля порадует украинцев спокойной хорошей погодой, которую обеспечит антициклон, то есть область высокого атмосферного давления. К тому же из Западной Европы к нам начнёт поступать тёплый воздух, поэтому температура повысится, правда, ночью довольно незначительно, но днем при малооблачной погоде воздух будет быстро прогреваться и достигнет 24–30 градусов, на крайнем западе страны — до плюс 34», — сообщают метеорологи.

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Ветер будет переменного направления и дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +30, на крайнем западе страны температура «разгорится» до +34 градусов тепла.

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Погода в Украине 31 июля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о высоком риске возникновения пожаров в ближайшие дни. С 31 июля по 2 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится в большинстве западных и центральных областей, а именно на Волыни, во Львовской области, Прикарпатье, Буковине, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в нескольких областях Украины 31 июля / © Укргидрометцентр

Кроме того, в период с 1 по 2 августа угроза распространится также на территорию Ровенской, Кировоградской и Черниговской областей.

Синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в нескольких областях Украины 1–2 августа / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 31 июля ожидается небольшая облачность, осадков не предвидится, прогнозируют синоптики.

Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

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В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Погода во Львове

В Львовской области и городе Львове 31 июля ожидается малооблачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман, метеорологи предупреждают об ухудшении видимости до 500 — 1000 м.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, в горах — от +10 до +12 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +31 до +36 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов тепла, днём воздух прогреется до +32…+34 градусов тепла.

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Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 31 июля ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится. Ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью по области будет колебаться в пределах от +15 до +20 градусов тепла, днём — от +27 до +32 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +17 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Температура морской воды составит 18–19 градусов тепла.

Погода в Харькове

В последний день июля в Харьковской области ожидается переменная облачность, значительных осадков не предвидится. Северо-западный ветер будет достигать 7–12 м/с. Ночь будет умеренно тёплой — от +12 до +17 градусов выше нуля, а днём столбики термометров поднимутся до отметки +25…+30 градусов тепла.

В самом Харькове синоптики не прогнозируют дождей. Ночью температура будет держаться в пределах +14…+16 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +27…+29 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 31 июля будет малооблачно и без осадков. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +12 до +17 градусов тепла;

днём от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью +14…+16 градусов тепла;

днём от +25 до +27 градусов тепла.

Ранее ТСН.ua сообщал, что опасная волна жары, охватившая Украину, принесет экстремальные температуры и создаст серьезную нагрузку на здоровье людей.

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