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Дата публикации
Категория
Украина
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На Украину надвигается новая волна холода с Балтики: синоптики предупредили о морозах (карта)

В эти выходные в Украине ожидается заметное похолодание, однако в большинстве регионов будет преобладать сухой антициклон с утренними туманами.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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В эти выходные Украину накроет волна похолодания

В эти выходные Украину накроет волна похолодания / © ТСН

В эти выходные, 14–15 ноября, в Украину придет заметное похолодание, а значительных осадков почти не будет, за исключением субботних дождей на востоке, юге и в Крыму. Большую часть страны охватит антициклон с туманами по утрам и дневной температурой в пределах +4…+8 градусов.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в субботу и воскресенье в Украине будет преобладать антициклональная погода, осадков практически не ожидается, только на востоке и в Крыму 14 ноября пройдут дожди.

«Туманы будут пытаться заменить осадки влажностью и снижением видимости — водители, будьте внимательны. После сегодняшнего тёплого дня на большую часть территории Украины придёт похолодание, которое уже наступило сегодня в западных областях», — прогнозирует Диденко.

Температура воздуха днём 14 ноября будет колебаться от +4 до +8 градусов тепла, только на востоке и юго-востоке будет немного теплее — ожидается от +10 до +14 градусов выше нуля.

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве 14–15 ноября осадки маловероятны, а в воскресенье возможны солнечные прояснения. Дневная температура воздуха, как ожидается, составит от +4 до +6 градусов выше нуля.

«В дальнейшем сохранится прохладная погода, однако ближайшее повышение температуры воздуха ожидается примерно в среду, 18 ноября», — отмечает синоптик.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в ночь на 14 ноября Черкасскую область пересечет холодный атмосферный фронт с небольшим дождем, после чего начнётся приток холодного воздуха из Балтики и изменится направление ветра.

Днём 14 ноября осадки прекратятся из-за усиления европейского антициклона, давление резко повысится, а температура составит от +2 до +7 градусов тепла. В дальнейшем, 15–17 ноября, антициклон сохранит сухую погоду без значительных осадков, с ночной температурой от +4 градусов мороза до +1 градуса тепла и дневной от +3 до +8 градусов тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 14 ноября в Украине будет облачно с прояснениями.

«Ночью в Украине, за исключением запада, ожидаются умеренные дожди; днём осадков не ожидается, лишь на крайнем юге и юго-востоке страны возможны небольшие дожди», — прогнозируют синоптики.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с; при этом, за исключением западной части страны, ночью местами возможны порывы до 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью и днём в западных и северных областях будет колебаться от 0 до +6 градусов тепла, в Закарпатье и в Карпатах ночью ожидается от -2 до -7 градусов мороза, на остальной территории будет от +3 до +8 градусов тепла. По прогнозу синоптиков, на востоке и юго-востоке страны будет до +7…+12 градусов выше нуля.

Погода в Украине 14 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 14 ноября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью пройдут дожди, однако днём осадков не ожидается.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с; по области ночью местами возможны порывы до 15–18 м/с.

Температура воздуха по области ночью и днём составит от +1 до +6 градусов тепла, в Киеве ночью ожидается от +2 до +4 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать до +4…+6 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 14 ноября погоду будет определять тыловая часть циклона с центром над Финляндией, сообщают синоптики. В регионе будет облачно с прояснениями и без значительных осадков.

Ночью и утром на дорогах будет гололед. Ветер будет дуть с запада со скоростью 9–14 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +3, днем воздух прогреется до +2…+7 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от -1 мороза до +1 тепла, днём столбики термометров будут показывать от +4 до +6 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 14 ноября будет облачно, а ночью пройдут дожди. Днём синоптики не прогнозируют значительных осадков. Утром местами будет сохраняться туман.

Ночью ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 15–20 м/с; днём ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области составит:

  • ночью от +3 до +8;

  • днём от +5 до +10.

В городе Днепр ожидается:

  • ночью от +5 до +7;

  • днём от +8 до +10.

Погода в Одессе

В Одесской области 14 ноября ожидается переменная облачность. Ночью и утром пройдут небольшой или умеренный дождь, однако днём существенных осадков не будет. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, ночью по области возможны порывы до 15–20 м/с.

В течение суток температура воздуха в регионе будет держаться в пределах +4…+9 градусов тепла. Непосредственно в Одессе ночью и утром также ожидается небольшой дождь, днем будет сухо, а столбики термометров покажут +6…+8 выше нуля.

Погода в Харькове

Синоптики прогнозируют в Харьковской области 14 ноября переменную облачность: ночью пройдет дождь, а днём существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в регионе в течение суток будет колебаться от +5 до +10 градусов тепла, в Харькове — от +6 до +8 градусов тепла.

Западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 м/с, однако ночью и утром в городе и области ожидаются опасные порывы до 15–20 м/с, в связи с чем синоптики объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее эксперты рассказали, как изменятся температура, снежный покров, морозы и осадки в различных регионах Украины в результате изменения климата.

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