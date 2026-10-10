На Украину надвигается новая волна стужи и дожди: синоптики назвали регионы, которые накроет первыми

Погода в Украине 10–11 октября — где ожидаются дожди и похолодание / © ТСН

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В субботу, 10 октября, в Украине ожидается преимущественно теплая погода, однако в некоторых областях возможны дожди. Температура воздуха днём местами поднимется до +24 °C. Уже в воскресенье погодные условия изменятся — часть страны накроют осадки и похолодание.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 10 октября в Украине не ожидается значительных осадков. В большинстве областей дневная температура составит +18…+22 °C, на юге воздух прогреется до +24 °C. Прохладнее будет на севере — около +16…+18 °C.

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В то же время Укргидрометцентр прогнозирует ночью умеренные дожди на северо-востоке и в Днепропетровской области, а днём небольшие осадки в восточных областях. В юго-восточной части страны ночью и утром местами возможен туман.

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По данным Укргидрометцентра, ночью температура составит +4…+9 °C, в Карпатах — +1…+6 °C, а на юге и юго-востоке — +10…+15 °C. Днем ожидается +14…+19 °C, на юге — до +23 °C. Ветер преимущественно юго-западный, 5–10 м/с.

Уже в воскресенье, 11 октября, погода начнёт меняться. По словам Диденко, атмосферный фронт принесет дожди в западные и северные области, а также в Винницкую область. На юге, востоке и в большинстве центральных регионов осадков не прогнозируется.

Наиболее заметно похолодает на западе Украины — днем температура опустится до +10…+13 °C. В то же время на остальной территории будет значительно теплее — +19…+24 °C, а на юге столбики термометров могут показать +23…+26 °C.

В Киеве в субботу осадков не ожидается, а порывистый ветер после обеда должен ослабнуть. Днем температура составит около +17 °C. В воскресенье в столице потеплеет до +21 °C, а небольшой дождь возможен только к вечеру.

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Погода в Украине 10 октября 2026 года / © Укргидрометцентр

Кроме того, Укргидрометцентр предупредил о пожарной опасности 10 октября. Предупреждение касается Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Предупреждение о пожарной опасности в Украине / © Укргидрометцентр

Напомним, ранее старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова в комментарии «Телеграфу» сообщила, что, несмотря на опасения относительно суровой зимы, аномальных морозов и длительных периодов сильного холода в Украине в этом сезоне не ожидается. Погода в основном будет мягкой, а похолодания и снегопады — кратковременными.

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