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На Украину надвигается новая волна заморозков и опасность: синоптики забили тревогу и показали карту
Синоптики объявили первый уровень опасности в нескольких областях из-за сильных ливней и ночных заморозков на почве.
В Украине 14 октября на западе ожидаются заморозки, однако на востоке и в Крыму будет тепло — температура воздуха достигнет +22 градусов.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 октября погода в Украине будет «довольно однородной». Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +11 до +15 градусов тепла, значительно теплее будет в Крыму и восточных областях — там прогнозируется от +20 до +22 градусов выше нуля.
«14 октября значительных осадков не ожидается, облачность будет чередоваться с солнечными прояснениями. И только в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдет дождь», — отмечает синоптик.
В то же время Диденко отмечает, что в ближайшее время в Украине самая тёплая погода будет сохраняться в восточной части страны, а самая холодная — в западной.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что 14 октября в Украине будет облачная погода с прояснениями.
В течение ночи умеренные дожди пройдут на Левобережье, а также в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях. Днем сильные осадки сместятся на северо-восток. Наиболее интенсивные ливни, местами с грозами, ожидаются в Сумской, Харьковской и Полтавской областях — здесь будет дождь практически сутки напролёт.
На остальной территории страны будет преобладать сухая погода. Ветер будет преимущественно северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.
Холоднее всего 14 октября будет на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях, где ночью столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов тепла, а днём покажут +9…+14 градусов. На остальной территории ночная температура составит +5…+10 градусов, а днём воздух прогреется до +11…+16 градусов тепла.
Самая тёплая погода сохранится на востоке и юго-востоке, где ночью температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +17…+22 градусов выше нуля.
Синоптики также предупреждают об опасных явлениях в ряде регионов Украины, где объявлен первый уровень опасности — желтый. А именно, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях пройдут сильные дожди, а в западных, Винницкой и Житомирской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до -3 градусов ниже нуля.
«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий», — отмечают метеорологи.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 14 октября.
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