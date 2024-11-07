На Украину надвигается облако грязного воздуха: где уже наблюдается временное ухудшение (карта)

В настоящее время в Киеве средний уровень загрязненности.
В столице Украины наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.
Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятная причина временного ухудшения состояния воздуха – трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы", – сообщили в КГГА.
При дальнейшем ухудшении состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включать на максимум.
По состоянию на 23:00 7 ноября облако уже коснется Львова и северных областей, а завтра утром, согласно информации погодного радара, распространится на половину Украины.
Ранее в Киеве возникла ужасная давка в метро после 8 часов тревоги.
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