На Украину надвигается облако грязного воздуха: где уже наблюдается временное ухудшение (карта)

В настоящее время в Киеве средний уровень загрязненности.

В столице Украины наблюдается временное ухудшение состояния воздуха.

Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятная причина временного ухудшения состояния воздуха – трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы", – сообщили в КГГА.

Ухудшение состояния воздуха

При дальнейшем ухудшении состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть воздухоочиститель, то включать на максимум.

По состоянию на 23:00 7 ноября облако уже коснется Львова и северных областей, а завтра утром, согласно информации погодного радара, распространится на половину Украины.

Ранее в Киеве возникла ужасная давка в метро после 8 часов тревоги.

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