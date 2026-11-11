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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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На Украину надвигается опасная стихия: синоптики предупредили, где ударит непогода, а где ожидается снег (карта)

На фоне прохождения атмосферных фронтов 12 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди, а в отдельных регионах объявлен желтый уровень опасности из-за штормового ветра.

Автор публикации
Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Снег осенью

Снег осенью / © Unsplash

В четверг, 12 ноября, в Украине ожидается облачная погода с дождями в большинстве областей и умеренной теплотой. Синоптики предупреждают о штормовом ветре в восточных регионах и туманах на юге.

Подробный прогноз — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине 12 ноября

По данным Украинского гидрометцентра, 12 ноября синоптическая обстановка в Украине будет определяться атмосферными фронтами в области пониженного давления, которые приведут к облачному небу и дождям различной интенсивности в большинстве областей.

«Давление будет снижаться. Ветер будет преобладать с южных направлений и приносить теплый влажный воздух, поэтому и температура будет соответствующей: почти без „минусов“ ночью, умеренно тепло днем, теплее всего — на юге», — сообщают синоптики.

В целом по стране будет облачная погода. Ночью на западе и востоке, днём по всей Украине — умеренные дожди, на юго-востоке пройдут сильные дожди (в Карпатах выпадет мокрый снег). В Крыму, Херсонской и Запорожской областях ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть преимущественно юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла, днём воздух прогреется до +3…+8 градусов выше нуля, на юге страны будет несколько теплее — до +8…+13 градусов выше нуля.

Погода в Украине 12 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 ноября / © Укргидрометцентр

Украинцев предупреждают об опасности

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине, в частности, 12 ноября ночью в восточных областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15–20 м/с, днём в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается сильный дождь. В этих регионах объявлен жёлтый уровень опасности.

«Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта», — отмечают синоптики.

Синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер 12 ноября / © Укргидрометцентр

Синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер 12 ноября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 12 ноября будет облачно, ночь пройдет без осадков, однако днём возможны дожди.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов тепла, днём ожидается от +3 до +8 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать +1…+3 градуса тепла, днем ожидается около +5 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 12 ноября погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с юго-востока, сообщают синоптики.

В регионе будет облачно с прояснениями, временами будет идти дождь. Ночью и утром сохранится слабый туман, на отдельных участках дорог будет гололед.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью по области будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов тепла, днём ожидается от +6 до +11 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +1 до +3 градусов тепла, днём ожидается от +7 до +9 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 12 ноября будет облачно, ночью местами будет идти небольшой дождь, днём — умеренный. Ветер будет дуть южный со скоростью 7–12 м/с, также днём местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха по области составит:

  • ночью +1…+5 градусов тепла;

  • днём +4…+9 градусов тепла.

В Днепре ночью столбики термометров будут показывать +1…+3 градуса тепла, днём — от +6 до +8.

Погода в Одессе

В Одесской области 12 ноября будет облачно, ночью местами туман и небольшой дождь, днём умеренные осадки. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +2 до +7 градусов тепла, днём ожидается от +10 до +15 градусов (на севере до +7 градусов). Ночью на автодорогах видимость из-за тумана составит 200–500 метров.

В Одессе ночью температура составит +5…+7 градусов, днём ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 12 ноября будет облачно с прояснениями и без значительных осадков. Ночью ожидается слабый туман. Ветер будет южной четверти и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла, днём ожидается от +4 до +9 градусов тепла.

В Харькове ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов тепла, днём ожидается от +5 до +7 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода зимой 2026–2027 годов в Украине.

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