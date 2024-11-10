На Украину надвигается опасное облако грязного воздуха: какие области оно накроет

Ожидается, что 15 ноября в Украине уровень загрязнения воздуха из-за "грязного облака" достигнет опасных показателей.

В Украину 12 ноября прибудет опасное "грязное облако" из Европы. 15 ноября его влияние охватит все западные и часть центральных областей.

Об этом свидетельствуют данные радара погоды Ventusky.

Согласно прогнозам погодного радара, "грязное облако" кое-где накроет Закарпатье, Львовщину и Черновицкую область.

14 ноября "грязное облако" достигнет Тернопольщины, Волыни и Ровенщины.

15 ноября значительное ухудшение качества воздуха ожидается во всех западных и части центральных областей, в частности в Житомире и Виннице, куда дойдет "грязное облако". Показатель загрязнения воздуха достигнет 52 мкг/м3.

Напомним, 11 ноября в Украине будет без осадков, поскольку продолжается влияние антициклона.

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