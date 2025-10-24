На Украину надвигается опасность: где ожидать штормовой ветер и ливни 24 октября

Непогода / © Associated Press

В пятницу, 24 октября, в Украине прогнозируют опасные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 25 м/с.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

На Правобережной Украине днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат — до 25 м/с.

В Карпатах и на Закарпатье прогнозируют значительные осадки в виде дождя. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности — желтый.

«Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта», — отметили синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр

Напомним, сегодня 24 октября в Украине будет облачно, местами ожидаются дожди с грозами. Ветер юго-восточный, будет двигаться со скоростью 7-12 м/с.