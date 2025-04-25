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- Украина
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На Украину надвигается опасность: какие регионы больше всего пострадают от непогоды
В пятницу, 25 апреля, во многих областях объявлен желтый уровень опасности.
Синоптики предупредили, что 25 апреля Украину накроет непогода, которая охватит значительную часть страны. Больше всего пострадают западные, северные и центральные области, где ожидаются грозы и ливни.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
«25 апреля в западных, северных и центральных областях грозы (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Синоптики также отметили, что 25 апреля Украину ждет неустойчивая погода из-за влияния северо-западного атмосферного фронта. Ночью дожди начнутся на Волыни и Ровенщине, а днем осадки распространятся почти на всю страну — местами с грозами.
Напомним, синоптикиня рассказала, какой будет погода на этой неделе и когда придет похолодание.