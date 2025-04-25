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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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533
Время на прочтение
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На Украину надвигается опасность: какие регионы больше всего пострадают от непогоды

В пятницу, 25 апреля, во многих областях объявлен желтый уровень опасности.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Погода в Украине

Гроза в Украине / © Associated Press

Синоптики предупредили, что 25 апреля Украину накроет непогода, которая охватит значительную часть страны. Больше всего пострадают западные, северные и центральные области, где ожидаются грозы и ливни.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

«25 апреля в западных, северных и центральных областях грозы (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Синоптики также отметили, что 25 апреля Украину ждет неустойчивая погода из-за влияния северо-западного атмосферного фронта. Ночью дожди начнутся на Волыни и Ровенщине, а днем осадки распространятся почти на всю страну — местами с грозами.

Напомним, синоптикиня рассказала, какой будет погода на этой неделе и когда придет похолодание.

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Дата публикации
Количество просмотров
533
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