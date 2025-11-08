- Дата публикации
- Категория
- Украина
На Украину надвигается опасность: синоптики рассказали детали: синоптики рассказали детали
Объявлен желтый уровень опасности.
В ночь на 9 ноября и утром в отдельных регионах Украины ожидается густой туман. Объявлен I уровень опасности — желтый.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, туман будет наблюдаться на Левобережье, Прикарпатье и в Карпатах. Местами видимость будет снижаться до 200-500 метров, что затруднит движение транспорта.
Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что 9-10 ноября Украину пересечет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди на Закарпатье, в Карпаты, южные и центральные области, а 10 ноября — и на восток страны. В горных районах осадки могут перейти в мокрый снег.