Украина
306
1 мин

На Украину надвигается опасность: синоптики рассказали детали: синоптики рассказали детали

Объявлен желтый уровень опасности.

София Бригадир
Туман

Туман / © unsplash.com

В ночь на 9 ноября и утром в отдельных регионах Украины ожидается густой туман. Объявлен I уровень опасности — желтый.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, туман будет наблюдаться на Левобережье, Прикарпатье и в Карпатах. Местами видимость будет снижаться до 200-500 метров, что затруднит движение транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха сообщала, что 9-10 ноября Украину пересечет атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди на Закарпатье, в Карпаты, южные и центральные области, а 10 ноября — и на восток страны. В горных районах осадки могут перейти в мокрый снег.

