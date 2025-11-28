ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
511
Время на прочтение
1 мин

На Украину надвигается опасность: синоптики рассказали детали

Объявлен желтый уровень опасности.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Туман

Туман / © unsplash.com

Ночью и утром 29 ноября в Украине ожидается туман. По прогнозу, видимость местами снизится до 200-500 метров.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

«И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта», — отметили синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр

Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра сделали прогноз погоды на декабрь. Ожидается, что первый месяц зимы принесет сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей — туманы и гололед.

Дата публикации
Количество просмотров
511
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie