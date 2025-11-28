- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 511
- Время на прочтение
- 1 мин
На Украину надвигается опасность: синоптики рассказали детали
Объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и утром 29 ноября в Украине ожидается туман. По прогнозу, видимость местами снизится до 200-500 метров.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
«И уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта», — отметили синоптики.
Напомним, синоптики Украинского гидрометцентра сделали прогноз погоды на декабрь. Ожидается, что первый месяц зимы принесет сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей — туманы и гололед.