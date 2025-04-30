На Украину надвигается опасность: синоптики рассказали, каким регионам стоит приготовиться

На территории Украины объявлено штормовое предупреждение / © Associated Press

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Май в Украине начинается в этом году с непогоды. Во многих регионах объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

По предупреждению Украинского гидрометцентра, северные и центральные области страны встретят май сильными порывами ветра — 15-20 м/с. Синоптики объявили в Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской областях и в городе Киев желтый уровень опасности (І).

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Штормовое предупреждение / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 1 мая

1 мая Украину ждет переменная облачность, но без существенных осадков. Лишь на западе, севере, в центральных областях и Харьковской области днем возможны небольшие кратковременные дожди.

Ветер ночью будет слабым (3-8 м/с), но днем усилится до 7-12 м/с с северо-запада. В северных и центральных регионах ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температурный режим будет оставаться комфортным: ночью — от +5° до +10°, на побережье — до +13°; днем — +19°…+24°, прохладнее на севере — +15°…+20°.

Напомним, в Виннице наблюдали световой столб.