- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1382
- Время на прочтение
- 1 мин
На Украину надвигается опасность: синоптики рассказали, каким регионам стоит приготовиться
1 мая значительная часть Украины ощутит на себе мощный ветер.
Май в Украине начинается в этом году с непогоды. Во многих регионах объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
По предупреждению Украинского гидрометцентра, северные и центральные области страны встретят май сильными порывами ветра — 15-20 м/с. Синоптики объявили в Житомирской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской областях и в городе Киев желтый уровень опасности (І).
Погода в Украине 1 мая
1 мая Украину ждет переменная облачность, но без существенных осадков. Лишь на западе, севере, в центральных областях и Харьковской области днем возможны небольшие кратковременные дожди.
Ветер ночью будет слабым (3-8 м/с), но днем усилится до 7-12 м/с с северо-запада. В северных и центральных регионах ожидаются порывы 15-20 м/с.
Температурный режим будет оставаться комфортным: ночью — от +5° до +10°, на побережье — до +13°; днем — +19°…+24°, прохладнее на севере — +15°…+20°.
Напомним, в Виннице наблюдали световой столб.