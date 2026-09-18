На Украину надвигается опасность: синоптики забили тревогу и назвали города, которые затронет непогода (карта)

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В ближайшие дни в Украине сохранится преимущественно теплая погода с возможными локальными дождями и туманами, однако уже с 21 сентября ожидается заметное похолодание.

Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что до 20 сентября в регионе сохранится теплая и солнечная погода с ночной температурой +8…+13 градусов тепла и дневной от +22 до +27 градусов выше нуля.

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В то же время он предупреждает об изменении погоды уже 21 сентября. По его словам, холодный атмосферный фронт из Скандинавии принесет дожди и похолодание: днем столбики термометров опустятся до +16…+21 градуса тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 19 сентября по стране будет облачно с прояснениями. В северных, ночью и в большинстве западных, Винницкой, днем и в большинстве центральных областях местами пройдут кратковременные дожди. На остальной территории Украины синоптики осадков не прогнозируют.

Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, на крайнем западе и востоке страны ожидается от +6 до +11 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от +21 до +26 градусов тепла, в западных и северных областях ожидается от +18 до +23.

Погода в Украине 19 сентября / © Укргидрометцентр

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 19 сентября: ночью и утром в западных областях туман, видимость составит 200–500 метров. В этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый

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Синоптики предупреждают о тумане в западных областях 19 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 19 сентября ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +18 до +23 градусов тепла.

В Киеве ночью температура воздуха составит от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +23 градусов выше нуля.

Погода во Львове

19 сентября во Львовской области погоду будет определять малоградиентное поле повышенного атмосферного давления. В регионе синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

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Ночью и утром будет сохраняться туман. Ветер будет дуть южный с переходом на западный со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 19 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области составит:

ночью от +6 до +11 градусов тепла;

днём от +22 до +27 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +9 до +11 градусов тепла;

днём от +23 до +25 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 19 сентября ожидается переменная облачность без осадков, ветер 3–8 м/с. В ночные и утренние часы регион местами охватит туман с видимостью 200–500 метров.

Показатели термометров по области ночью составят +7…+12 градусов тепла, а днём температура воздуха поднимется до +22…+27 градусов тепла. В Харькове также сохранится сухая погода со слабым утренним туманом: температура составит +8…+10 градусов тепла ночью и +23…+25 градусов тепла днем.

Погода в Одессе

В субботу, 19 сентября, в Одессе и области ожидается периодическая облачность без значительных осадков. Ночью и утром на автодорогах региона возможен туман, который ухудшит видимость до 200–500 метров.

Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с, а днём будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с.

По области температура воздуха составит +11…+16 градусов тепла ночью и +22…+27 градусов тепла днём. В Одессе ожидается +14…+16 градусов тепла ночью и до +23…+25 градусов тепла днём. Температура морской воды составит от +20 до +21 градуса тепла.

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