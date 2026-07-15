На Украину надвигается опасность: синоптики забили тревогу и назвали области, где обрушится стихия

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине 15 июля / © Unsplash

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В среду, 15 июля, в Украине ожидается летняя жара, однако в отдельных областях синоптики предупреждают о локальных грозовых дождях и тумане.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 15 июля в большинстве регионов Украины дневная температура будет держаться в пределах +25…+29 градусов. Ближе к выходным местами столбики термометров перескочат отметку в +30, так что лето порадует нас умеренной жарой.

Ночью кратковременные осадки с грозами могут затронуть западные, южные и центральные области. В течение дня география дождей изменится: небольшие локальные ливни пройдут только на востоке страны, в Карпатском регионе, а также на территории Черкасской и Винницкой областей. Во всех остальных уголках Украины днем будет сухо и тепло.

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В то же время руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что жара в Украину будет возвращаться постепенно, начиная с 16 июля.

Температура воздуха ночью поднимется до +16…+21 градуса тепла, а днём столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, 15 июля атмосферное давление начнёт повышаться, благодаря чему погода станет более устойчивой, а недавняя прохлада постепенно уступит место приятной летней теплоте. В течение суток ожидается переменная облачность, однако полностью избежать осадков не удастся — в некоторых регионах по-прежнему возможны кратковременные грозовые дожди.

Ночью и утром Карпатский регион и восточные области местами будут окутаны туманом. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться в пределах +14…+19 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +23…+28 градусов.

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Погода в Украине 15 июля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасности: днём 15 июля в Прикарпатье, Закарпатье и на юго-востоке страны ожидаются грозы. В связи с этим в этих регионах объявлен первый уровень опасности — жёлтый.

Предупреждение о грозах в некоторых регионах Украины 15 июля / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 15 июля.

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