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На Украину надвигается опасность: синоптики забили тревогу и назвали области, где обрушится стихия
В среду столбики термометров будут уверенно подниматься, однако погодная обстановка в регионах будет существенно различаться.
В среду, 15 июля, в Украине ожидается летняя жара, однако в отдельных областях синоптики предупреждают о локальных грозовых дождях и тумане.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 15 июля в большинстве регионов Украины дневная температура будет держаться в пределах +25…+29 градусов. Ближе к выходным местами столбики термометров перескочат отметку в +30, так что лето порадует нас умеренной жарой.
Ночью кратковременные осадки с грозами могут затронуть западные, южные и центральные области. В течение дня география дождей изменится: небольшие локальные ливни пройдут только на востоке страны, в Карпатском регионе, а также на территории Черкасской и Винницкой областей. Во всех остальных уголках Украины днем будет сухо и тепло.
В то же время руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что жара в Украину будет возвращаться постепенно, начиная с 16 июля.
Температура воздуха ночью поднимется до +16…+21 градуса тепла, а днём столбики термометров покажут от +26 до +31 градуса тепла.
По данным Украинского гидрометцентра, 15 июля атмосферное давление начнёт повышаться, благодаря чему погода станет более устойчивой, а недавняя прохлада постепенно уступит место приятной летней теплоте. В течение суток ожидается переменная облачность, однако полностью избежать осадков не удастся — в некоторых регионах по-прежнему возможны кратковременные грозовые дожди.
Ночью и утром Карпатский регион и восточные области местами будут окутаны туманом. Ветер северо-западного направления будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться в пределах +14…+19 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +23…+28 градусов.
В то же время синоптики предупреждают об опасности: днём 15 июля в Прикарпатье, Закарпатье и на юго-востоке страны ожидаются грозы. В связи с этим в этих регионах объявлен первый уровень опасности — жёлтый.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 15 июля.
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