Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Associated Press

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В среду, 5 августа, Украина окажется в эпицентре европейской жары из-за влияния сухого антициклона, а синоптики предупреждают о высокой температуре и чрезвычайной пожарной опасности.

Украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует жаркую погоду на ближайшие три дня. По её прогнозу, 5 августа максимальная температура воздуха в Украине составит +32…+39 градусов, местами возможны температуры до +40 градусов, осадков не ожидается.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

В то же время Диденко отмечает, что жара начнёт спадать уже 7 августа. Первыми прохладу почувствуют западные регионы, а 8–9 августа прохлада распространится на большинство областей Украины.

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Как сообщают в Украинском гидрометцентре, 5 августа синоптическую обстановку в Украине по-прежнему будут определять антициклон и сухой раскаленный воздух.

По данным синоптиков, в большинстве областей сохранится сухая и сильная жара: днем столбики термометров поднимутся до +35…+38 градусов. Немного ниже показатели будут лишь на востоке и северо-востоке страны — от +30 до +34 градусов. Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Украине 5 августа / © Укргидрометцентр

Из-за продолжительной засухи и высоких температур в период с 5 по 6 августа почти на всей территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 5 августа.

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