Осень / Фото иллюстративное / © Associated Press

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В четверг, 24 сентября, активный южный циклон принесет в большинство областей Украины дожди с грозами, сильный ветер и значительное похолодание. Подробнее о погоде на завтра — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Украинский синоптик Наталья Диденко предупреждает о сильных дождях 24 сентября, которые ожидаются в северных и центральных областях Украины.

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«В восточных областях и в южной части дожди будут чередоваться с прояснениями, то есть сильных дождей не будет», — отмечает она.

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В западных областях завтра существенных осадков не ожидается. По словам Диденко, температура воздуха будет самой низкой на севере и в центре, где ожидается от +10 до +13 градусов тепла.

На остальной территории Украины в течение дня столбики термометров будут показывать от +14 до +19 градусов тепла. При этом синоптик предупреждает о сильном дожде в Киеве, который начнется сегодня вечером и продлится до самого утра. Как она отмечает, в течение дня 24 сентября осадки будут несколько ослабевать. Температура воздуха в столице будет колебаться от +10 до +13 градусов тепла.

Также Диденко прогнозирует постепенное потепление, которое начнется в Украине с 25 сентября.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что из-за активного циклона с Черного моря на Черкасчине в ближайшее время ожидаются сильные дожди.

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«Ночью с дальнейшим перемещением циклона на север дожди усилятся до значительных, может выпасть от 15 до 49 мм. Существуют условия для возникновения гроз и шквалов со скоростью 15–20 м/с», — предупреждает он.

По прогнозу метеоролога, в четверг, 24 сентября, интенсивность дождей уменьшится, а в пятницу они полностью прекратятся. Температура воздуха составит от +6 до +11 градусов тепла ночью и до +11…+16 градусов — днем. В то же время он отмечает, что в эти выходные антициклон принесет потепление до +18…+20 градусов тепла.

Метеорологическая карта

В Украинском гидрометцентре отмечают, что 24 сентября через территорию Украины продолжит проходить активный циклон с юга. По стране, за исключением западных областей, ожидаются умеренные, а в Киевской, Черниговской областях, в ночные часы также в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) — сильные дожди, местами с грозами.

«Воздушные потоки будут преобладать над западными и юго-западными 7–12 м/с. На Левобережье сохраняются порывы ветра со скоростью 15–20 м/с», — прогнозируют синоптики.

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В связи с опасными метеорологическими явлениями в Украине они объявили в нескольких областях страны первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о сильном ветре на Левобережье Украины 24 сентября / © Укргидрометцентр

Температурные показатели ночью составят +6…+11 градусов тепла, в дневное время — +11…+16 градусов. На юге страны будет несколько теплее, там ожидается до +19. В Карпатах будет прохладнее всего ночью — от 0 до +5 тепла, днем ожидается от +7 до +12 градусов.

Погода в Украине 24 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В четверг, 24 сентября, в Киеве и области ожидается облачная погода с сильными дождями, местами возможны грозы. Ветер западный и юго-западный, 7–12 м/с.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. В гидрометцентре предупреждают, что из-за сильных осадков возможно затруднение движения транспорта.

Синоптики предупреждают о сильных дождях на Киевщине 24 сентября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в области составит от +6 до +11 градусов тепла ночью и от +11 до +16 градусов — днем. В Киеве прогнозируют от +8 до +10 градусов тепла ночью и до +13…+15 выше нуля — днем.

Погода во Львове

На Львовщине 24 сентября погоду будет определять тыловая часть циклона над Полесьем, сообщают синоптики. В регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман.

Ветер будет дуть западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью ожидается от +3 до +8 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов.

Во Львове температура воздуха ночью составит +5…+7 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +16.

Погода в Днепре

На Днепропетровщине и в Днепре 24 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью и днем ожидаются дожди. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с, ночью местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться ночью от +5 до +10 градусов тепла, днем — от +13 до +18 градусов. В Днепре ночью столбики термометров будут показывать от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +14 до +16 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

На Одесчине 24 сентября ожидается облачная погода с прояснениями, сообщают синоптики. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +15 до +20 выше нуля. В Одессе в ночные часы столбики термометров будут показывать от +9 до +11 градусов днем ожидается от +16 до +18.

Температура морской воды составит от +18 до +19 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 24 сентября ожидается облачная погода с дождями. Ночью будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 м/с, ночью возможны порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +8 до +10 градусов тепла, днем ожидается от +15 до +17 выше нуля.

Напомним, что в Украине уже зафиксировали первые осенние морозы. На высокогорье Карпат температура утром 23 сентября опустилась до -2 градусов, тогда как в ряде регионов Европы в ближайшие дни ожидается значительно более сильное похолодание — местами до -12 градусов мороза.

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