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- Украина
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На Украину надвигается погодный удар: синоптики объявили штормовое предупреждение
Начало новой рабочей недели не принесет украинцам в некоторых регионах долгожданного солнца.
Украинцам следует готовиться к еще одному дню с дождями и грозами. Синоптики предупреждают об опасных явлениях сразу в нескольких регионах.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
«Днем, 8 июня, на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине в течение недели прогнозируют жару до +33 градусов, грозовые дожди, град и шквалы.
По прогнозам метеоролога Кибальчича, погодные условия будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов и неустойчивых воздушных масс. Поэтому во многих областях в дневные часы будут проходить кратковременные дожди с грозами. Во время непогоды возможны шквалы и град.