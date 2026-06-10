На Украину надвигается шквал непогоды: синоптики предупредили об опасности и жаре до +31

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В среду, 10 июня во многих областях Украины будет жарко, однако некоторые регионы накроют кратковременные дожди с грозами.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 10 июня во многих регионах Украины еще пройдут местные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Несмотря на влажную погоду, день будет довольно жарким и душным с температурой в пределах +24…+29 градусов тепла, а осадки периодически будут прекращаться, давая возможность выглянуть солнцу.

Как сообщает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, Азорский антициклон, который обычно приносит стабильное летнее тепло, пока еще не способен полностью господствовать над европейским континентом.

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Синоптик предупреждает, что в эту пятницу ситуация изменится из-за прихода барической котловины с северо-запада, которая пропустит на территорию Украины прохладный воздух с Атлантики. Активизация атмосферных фронтов принесет с собой изменение погоды, из-за чего прогнозируются значительные дожди и грозы.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 10 июня в Украине ожидается прояснение благодаря росту атмосферного давления. Ночью повсеместно будет сухо, а утром большинство областей, кроме западных, окутает туман.

Днем на севере и в центре осадков не предвидится. Однако на остальной территории пройдут кратковременные дожди с грозами, местами с градом и шквалами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, а днем — от +23 до +28 градусов выше нуля, а на Закарпатье воздух прогреется до +31.

© Укргидрометцентр

В то же время в большинстве областей страны, кроме северных, центральных и Хмельницкой области, 10 июня объявлен желтый уровень опасности. Как предупреждают синоптики, в этих регионах ожидаются грозы, град и порывы ветра до 15-20 м/с.

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© Укргидрометцентр

Ранее синоптики дали детальный прогноз погоды для крупных городов Украины на 10 июня.

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