На Украину надвигается сильнейшее похолодание за 70 лет: синоптик о погодных сюрпризах

В Украине в третьей декаде ноября может произойти сильное похолодание. Одна из многочисленных моделей прогнозирования показывает, что это может стать четвертым по силе за последние 70 лет.

Об этом рассказал синоптик Виталий Постригань.

Впрочем, отмечает синоптик, к таким прогнозам нужно относиться взвешенно, они ведь слишком долгосрочные.

Тем не менее, прогнозы погоды с самой высокой достоверностью - на одни-трое суток. В дальнейшем с каждым днем точность прогноза снижается. Таковы реальные дела. Это не особенность наших синоптических карт или расчетов, в Германии и Бельгии такие же процедуры», – подчеркнул синоптик.

По словам Постриганя, до конца этой недели на погоду будет влиять антициклон из Европы, а потому "путь холода к нашим широтам перекрыта".

"Об установке снежного покрова говорить преждевременно, но зима впереди", - добавил он.

Заметим, синоптик отметил, что за последние 20 лет зимы в Европе сократились в среднем на 24 дня – это показывает аналитика спутников Copernicus. По его словам, в нашем регионе холодный сезон также стал теплее и короче по сравнению с серединой и даже концом прошлого века. Повышение среднесезонной температуры холодного периода на 1,4 градуса не происходит бесследно, пояснил эксперт.

"Только за последние 15 лет высота снежного покрова в нашей местности уменьшилась почти в полтора раза. Дата появления первого снега сместилась со второй половины ноября на третью декаду октября", - подчеркнул Виталий Постригань.

Однако, несмотря на отсутствие значительного и длительного залегания снега, количество и интенсивность аномалий холодного периода существенно увеличилась. Кроме того, происходят резкие колебания температуры: дождь переходит в снег, а оттепель — в подмерзание и гололедицу. Кроме того, по словам синоптика, учащаются поздние весенние снегопады в марте и апреле.

Напомним, ранее Наталья Птуха рассказала, будет ли в этом году в Украине самая холодная зима . По ее словам, пока точно сказать нельзя. Прогнозы на длительные периоды условны. В то же время, достоверным считается прогноз лишь на ближайшие пять суток, а на две-три недели — ориентировочные тенденции.