На Украину надвигается сильное ненастье: в каких регионах будут грозы и шквалы

Сегодня, 24 мая, в Украине будет сильная непогода. Синоптики сообщают о грозах и шквалах в большинстве областей.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра.

"До конца суток 24 мая в большинстве западных, центральных, южных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", — сообщают синоптики.

В Украине будет бушевать ненастье 24 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Из-за непогоды в ряде областей объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра рассказали о погоде в июне. В частности, средняя месячная температура будет в пределах +19-23°.

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