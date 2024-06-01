На Украину надвигается сильное ненастье: в каких регионах будут грозы и шквалы

Объявлено штормовое предупреждение.
Сегодня, 1 июня, в Украине будет ненастье. Синоптики сообщают о грозах и шквалах в ряде областей. И уровень опасности.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"1 июня днем в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях грозы", – говорится в сообщении.
Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области и Киеве. Также объявлен и уровень опасности
"В ближайшие два часа с содержанием до конца суток 1 июня грозы", – предупредили синоптики.
Напомним, синоптики рассказали о погоде в июне в Украине. Синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура в июне будет около +19-23°.