Погода в Украине / © ТСН

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К Украине со стороны Скандинавии приближается антициклон «Мануэль», который принесет уменьшение облачности, повышение атмосферного давления и усиление морозов. Уже в ближайшие выходные на большей части территории страны будет преобладать сухая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине на 28–29 ноября

В субботу, 28 ноября, осадки возможны лишь на юго-западе и крайнем юге Украины. В остальных регионах будет сухо, местами будет светить солнце. В то же время из-за взаимодействия антициклона и циклонических процессов на западе и юге страны усилится восточный ветер.

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В ночь на субботу температура воздуха составит 2–7 градусов мороза, днём — 1–5 градусов ниже нуля. Немного теплее будет в южных областях и в Закарпатье.

В воскресенье, 29 ноября, влияние антициклона усилится. Осадков не прогнозируется на всей территории Украины, зато сохранятся небольшие и умеренные морозы.

Антициклон «Мануэль» на синоптической карте Европы. Фото: Deutscher Wetterdienst

Погода в Киеве на 28–29 ноября

В столице в течение выходных ожидается сухая погода с солнечными прояснениями. Ночью столбики термометров будут опускаться до 3–5 градусов мороза, днем — до 1–3 градусов ниже нуля. Синоптик также предупредила о скользких дорогах.

По прогнозу Диденко, в первой половине следующей недели морозы в Украине усилятся, а уже во второй — холода будут постепенно отступать.

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Кроме того, Наталья Диденко напомнила, что в субботу, 28 ноября, в Украине будут чтить память жертв Голодоморов, и призвала украинцев в 16:00 зажечь свечу памяти.

«Мы помним всех своих…», — добавила синоптик.

Какой будет зима в Украине — последние новости

Напомним, согласно предварительному прогнозу Укргидрометцентра, зима 2026–2027 годов в Украине будет на 1,5–2 градуса теплее климатической нормы. В декабре синоптики не ожидают резких колебаний температуры и аномального количества осадков. Снежный покров должен образоваться в большинстве областей, за исключением южных регионов, где это происходит не каждый год.

Кроме того, согласно предварительному прогнозу метеорологической службы Wisemeteo, самые сильные морозы этой зимой ожидаются в январе и первой половине февраля. В Киеве похолодание прогнозируют после 21 декабря, а уже во второй неделе января ночная температура может опуститься до −12 градусов. При этом морозные периоды будут чередоваться с потеплениями.

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