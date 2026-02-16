На Украину надвигается циклон с Балкан: синоптик предупредила об опасности (карта)

Погода в Украине / © Associated Press

Погода в Украине снова качается между морозами и оттепелями. После короткой передышки страну накроет очередной южный циклон из Балкан, который принесет снегопады и штормовой ветер.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ситуация развивается по принципу «то мучицы, то водицы». Еще позавчера в Украине наблюдалась оттепель с туманами, вчера пронесся циклон со снегопадами и вьюгами, пришли морозы (кое-где они еще усилятся), сегодня — сухо и холодно. Завтра похолодание станет крепче, а уже послезавтра поступит новый балканский циклон.

Синоптики напоминает, что южные циклоны часто приходят «сериями», поэтому в ближайшие дни возможны новые волны осадков и усложнение погодных условий.

«Послезавтра — снова очередной южный циклон из Балкан, соответственно, снова снегопады, метели, сильный ветер!» — предупредила Диденко.

Карта движения циклонов Фото Наталка Діденко

Погода в Украине на 17–19 февраля

Со вторника, 17 февраля, в большинстве областей Украины ожидается сухая погода без существенных осадков. В то же время атмосферные фронты южного циклона уже коснутся юга страны. там морозы и сильные осадки.

Вечером, 17 февраля, пройдет небольшой снег в западных областях.

Температура воздуха будет неоднородной:

на западе в ближайшую ночь ожидают -5…-12 градусов, в северных областях -12…-18 градусов, а днем 17 февраля: -2…-7 градусов, на севере -5…-10 градусов;

в южной части, на юго-востоке и Днепропетровщине: -2…+2 градуса;

в Крыму ожидается +3…+9 градусов.

А в среду, 19 февраля, очередной циклон из Балкан принесет снегопады, метели и сильный ветер в ряде регионов. Синоптики прогнозирует постепенное повышение температуры воздуха, что может привести к налипанию мокрого снега и ухудшению ситуации на дорогах.

Погода в Киеве: ждите осложнений

В столице 17 февраля осадки маловероятны — погоду будет определять антициклон Felix. В то же время на дорогах будет храниться гололедица.

в ближайшую ночь: -15…-17 градусов;

днем: -6…-8 градусов.

В среду в Киеве ожидается усложнение погодных условий из-за влияния нового циклона: возможен снег, усиление ветра и повышение температуры.

Температурные качели приводят к потопам

Напомним, как ранее предупреждали синоптики, резкие изменения температуры, а именно морозы и оттепели, имеют дополнительные последствия. Такие «качели» способствуют образованию гололеда, разрушению дорожного покрытия, а также локальным подтоплениям.

Во время оттепели снег активно тает, вода накапливается в низинах и дорогах. Если же после этого снова ударяет мороз, образуется сплошной лед.

Так, в Харьковской области 14 февраля были зафиксированы значительные подтопления в Изюмском, Берестинском и Харьковском районах.

При интенсивных осадков и быстром потеплении возможны подтопления дворов, подвалов и отдельных улиц, особенно в городах с проблемной ливневой системой.

Ранее синоптики предупредили, что с 16 февраля украинцам следует быть особенно внимательными. Речь идет не только о водителях, но и пешеходах и коммунальщиках. Ведь южные циклоны, как отмечают метеорологи, обладают свойством приходить волнами. более того, Украину накроют сразу два циклона.

Итак, ближайшая неделя в Украине пройдет под знаком переменной погоды.