На Украину надвигается волна аномальной жары из Европы: синоптики назвали даты, когда будет наиболее жарко

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © Associated Press

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До конца этой рабочей недели в Украине сохранится умеренная летняя погода с комфортными температурами, а в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди. Однако уже на выходных ситуация резко изменится, ведь мощный европейский антициклон принесет в страну сильную африканскую жару.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине в ближайшие дни

Руководитель отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что аномальная волна тепла, охватившая Европу, в ближайшее время достигнет Украины. По словам эксперта, на этой неделе в стране не будет экстремальных перепадов температур.

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«Что касается погоды на территории Украины, то пока, до конца этой недели, у нас ещё будет довольно умеренная летняя погода, да, мы уже чувствуем, что температура повышается, но пока такой изнурительной жары с такими показателями нет», — успокоила представительница Укргидрометцентра.

В ближайшие дни в Украине ожидается комфортная погода: ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +18 градусов тепла, на юге будет теплее — до +22 градусов тепла, а днем от +24 до +29 градусов выше нуля, хотя на юге, в Прикарпатье и Закарпатье воздух прогреется до +32.

Однако уже в субботу из-за перемещения антициклона над Центральной Европой синоптическая обстановка кардинально изменится.

По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, в эти выходные в страну начнет надвигаться сильная жара. Первыми под удар попадут западные области, где температура поднимется до +35 градусов и выше, а впоследствии горячий воздух распространится на северные и центральные регионы.

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Эксперты отмечают, что, хотя пока не ожидается, что температура поднимется выше +40, следующая неделя будет значительно жарче, чем текущая.

О том, что волна сильной жары из Западной Европы уже в выходные достигнет Украины, сообщает также руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань.

«Масштабный антициклон, наполненный раскалённым африканским воздухом, о котором мы в последнее время только и говорим, сейчас обрушивает 45° жару на Францию, а следующими на очереди — Германия, Польша и запад Украины. Черкасская область ощутит первые жаркие 30–32° в воскресенье, 28 июня», — отмечает метеоролог.

По словам синоптика, в Украину начнет поступать воздушная масса африканского происхождения, которая до этого пройдет длительный путь через западные и северные европейские страны. За время этого путешествия воздух успеет частично трансформироваться и смешаться с более прохладными потоками, благодаря чему жара у нас ограничится вполне терпимыми +34…+36 градусами вместо экстремальных французских +45.

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В период с 25 по 27 июня, благодаря циклонам с северо-востока, в страну будут поступать порции прохлады, что сдержит стремительное потепление. В эти дни столбики термометров не поднимутся выше +15…+17 градусов тепла ночью и до +27…+29 градусов днем, при этом существенных дождей в указанный период не предвидится.

Погода в Украине 25 июня

По данным Украинского гидрометцентра, 25 июня в Украине будет облачно с прояснениями.

В большинстве областей осадков не ожидается, однако в северных и восточных областях, а также в Крыму днём местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла, на юго-западе страны температура воздуха достигнет +32 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 25 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 25 июня ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночь пройдет без осадков, однако днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +15 до +20, днём воздух прогреется до +29 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +18 до +20 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 25 июня ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

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Ветер будет северо-западным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Ночью температура в области будет колебаться от +17 до +22 градусов тепла, днём воздух прогреется до +28…+33 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +20 до +22 градусов тепла, днём ожидается от +29 до +31 градуса тепла.

Температура морской воды составит от +21 до +22 градусов тепла.

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Погода во Львове

Во Львовской области 25 июня будет облачно и с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью и утром ожидается слабый туман, синоптики предупреждают об ухудшении видимости до 500–1000 м.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

В городе Львове ночью ожидается температура воздуха от +12 до +14 градусов тепла, днём воздух прогреется до +28…+30 градусов тепла.

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Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 25 июня ожидается облачная погода, без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +16 до +21 градуса тепла;

днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометров будут показывать:

ночью от +18 до +20 градусов тепла;

днём от +27 до +29 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 25 июня ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5 — 10 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +28 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Напомним, что страны Западной Европы охватила экстремальная волна жары, которая привела к температурным рекордам, человеческим жертвам и остановке работы инфраструктурных объектов.

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