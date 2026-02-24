На Украину надвигаются аномальные потопы и метели: синоптики предупредили, в каких городах будет опасно

Синоптики и экологи предупреждают об угрозе весеннего половодья в нескольких регионах / © pixabay.com

Реклама

В ближайшие дни погода в Украине резко изменится: на смену лютым морозам придет влажная оттепель, которая будет сопровождаться туманами и опасной гололедицей на дорогах.

Синоптики предупреждают, что температурные колебания и активное таяние снега могут спровоцировать поднятие уровней воды в реках и значительную лавинную опасность в Карпатах.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на ближайшие дни — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Погода в Украине 25 февраля

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что 25 февраля в Украине потеплеет. По словам Диденко, в течение ночи и днем столбики термометров будут держаться около 0 градусов, а в южных регионах и на Закарпатье будет еще теплее.

«Будет преобладать в среду влажная погода — или дождь, местами с мокрым снегом, или мокрый снег, местами с дождем. На дорогах ожидается некомфортная ситуация. Внимательно подбирайте обувь — нескользкую, не из ткани или замши, потому что будет мокро и скользко», — подчеркнула она.

Синоптик также предупреждает, что в четверг, 26 февраля, в стране снова немного похолодает, однако уже со 2 марта начнется стабильная волна потепления.

В то же время по данным Украинского гидрометеорологического центра, 25 февраля погоду в Украине будет определять область пониженного давления от небольшого циклона с центром над Азовским морем и теплый влажный воздух.

Реклама

Метеорологи прогнозируют, что в течение суток будет облачно. Ожидается мелкий мокрый снег и дождь, на крайнем юге, ночью и на востоке страны умеренные осадки.

«Ночью и утром в большинстве северных, центральных и южных областей местами туман. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица», — прогнозируют синоптики.

Температура ночью и днем будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. Днем на Закарпатье и в южной части столбики термометра будут показывать от +1 до +6 градусов тепла.

Прогноз погоды по территории Украины на сутки 25 февраля / © Укргидрометцентр

На Украину надвигаются большая вода и потопы

Весеннее половодье 2026 года в Украине может стать вызовом из-за сочетания нескольких природных факторов, сообщает эколог Александр Соколенко. По его словам, существуют три основных риска:

Реклама

глубокое промерзание почвы (местами до 50 см);

значительные запасы снега;

задержка климатической весны.

Эколог предупреждает, если резкое потепление произойдет в марте, вода не будет успевать впитываться в землю и стремительно наполнит русла.

По данным специалистов, наибольшее поднятие уровней ожидается в бассейнах Десны, Припяти и Днепра. В Киеве под угрозой окажутся Труханов остров, Гидропарк, остров Муромец и другие низинные участки. Пик половодья в столице может прийтись на апрель или даже май.

По расчетам специалистов Укргодрометцентра по состоянию на 20 февраля, весеннее половодье 2026 года по максимальным уровням ожидается:

выше нормы: малые реки Харьковщины (суббассейн Северского Донца) и притоки Южного Буга;

в пределах нормы: Закарпатье (Боржава, Латорица), украинский участок Дуная, а также Сейм и Десна в верховьях;

ниже нормы: реки Карпат и верховья Припяти.

Метеорологи предупреждают, что на Волыни, Ровенщине и Львовщине уже с 25-27 февраля ожидается выход воды на поймы из-за оттепели, в частности в верховьях реки Стырь.

Реклама

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Карта на 25 февраля / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Карта на 26 февраля / © Укргидрометцентр

В то же время специалисты отмечают, что наибольшую опасность представляет на жителей прибрежных зон возле малых рек, где русла часто засорены, а гидротехнические сооружения не всегда находятся под контролем. Резкое таяние льда может спровоцировать заторы, что дополнительно повысит уровень воды в отдельных районах Полтавской, Харьковской и Одесской областей.

На западе Украины ожидаются метели и лавины: украинцев предупреждают об опасности

Синоптики предупреждают о серьезной угрозе в Карпатах. Из-за мощных метелей и активного накопления свежего снега на высокогорье Ивано-Франковской области в течение 25 февраля, а также в восточной части высокогорья Закарпатья 24 и 25 февраля, объявлен 3-й уровень опасности.

Как отмечают метеорологи, снежный покров на крутых склонах является нестабильным. При таких условиях лавины могут сходить даже при незначительных внешних нагрузках, а в отдельных случаях возможен и самовольный обвал больших снежных масс.

На западе Украины предупреждают метели и лавины на западе Украины / © Укргидрометцентр

На западе Украины предупреждают метели и лавины на западе Украины / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве и области 25 февраля будет облачная погода. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Реклама

В частности, на Киевщине ночью и местами будет туман, на дорогах гололедица.

Температура воздуха по области ночью и днем будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

По данным портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. дождь со снегом, который будет идти утром, после обеда сменится снегом. К вечеру он должен ослабнуть.

Прогнозируется, что температура воздуха в столице будет колебаться от +1 градуса тепла ночью, до +2 градусов тепла днем.

Реклама

Погода в Киеве 25 февраля

Погода в Одессе

В среду, 25 февраля, в Одесской области и в областном центре синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду с прояснениями. Ночные осадки в виде дождя и мокрого снега сменятся сухим днем без существенных осадков.

Температурный режим в области будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла ночью и поднимется до +7 градусов выше нуля днем.

В Одессе в25 февраля ночные показатели составят от +1 до +3 градусов тепла, а дневные — около +5 градусов тепла.

Метеорологи предупреждают, что из-за осадков видимость на дорогах области ночью ухудшится до 1-2 километров, а на лиманах еще будет сохраняться до 20% ледового покрова. Особое внимание следует обратить на побережье, где из-за усиления ветра до 14 м/с и активного снеготаяния объявлен первый уровень опасности.

Реклама

Ожидается значительное волнение моря и опасный подъем уровня моря в Бугском лимане в Одесской области. В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности.

Погода в Харькове

На Харьковщине и в Харькове синоптики 25 февраля прогнозируют облачную погоду. Ночью и в течение дня ожидаются небольшие осадки — снег и снег с дождем.

В то же время метеорологи предупреждают о налипании мокрого снега, слабом тумане и гололеде.

Температура воздуха на Харьковщине в течение суток будет колебаться от — 2 градусов мороза до +3 градусов тепла.

Реклама

В Харькове 25 февраля ожидается слабый туман и гололедица. Температура воздуха в течение суток составит около 0 градусов.

Погода во Львове

В среду, 25 февраля, на Львовщине и в областном центре метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидаются осадки в виде дождя, который местами будет переходить в мокрый снег, что вместе с северо-западным ветром скоростью 9-14 м/с существенно ухудшит видимость на дорогах.

Температура воздуха в пределах области будет колебаться от -2 градусов мороза до +3 градусов тепла. Во Львове столбики термометра будут показывать от 0 до +2 градусов выше нуля. Из-за колебаний температуры на автодорогах будет сохраняться гололедица.

В то же время из-за оттепели и интенсивного таяния снега на Львовщине объявлен желтый уровень опасности на реках бассейна Стыри. В течение 25-27 февраля ожидается подъем уровня воды на 0,3-0,8 метра, что может привести к ее выходу на пойму. На водоемах будет продолжаться разрушение льда, местами будет наблюдаться ледоход.

Реклама

Предупреждение об опасном гидрологическом явлении на Львовщине 25 февраля / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

На Днепропетровщине 25 февраля будет преобладать облачная погода. Ночью и утром ожидаются небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Днем осадков не предвидится.

Температура по области в течение суток будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов тепла.

В городе Днепр столбики термометра будут показывать от 0 до +2 градусов тепла в течение суток.

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в области 25 февраля. По данным метеорологов ожидается туман, видимость составит 200-500 м.

Реклама

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях на Днепропетровщине 25 февраля / © Укргидрометцентр

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.